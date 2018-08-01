В Никополе в здании городского совета появятся новые ступеньки и пандус за 1 141 236 гривен
В Никополе обновляют центральный вход в здание городского совета. На ремонт ступенек и строительство пандуса выделили 1 141 236,25 гривны.
Об этом Информатору стало известно на сайте ProZorro. Заказчик — Исполнительный комитет Никопольского городского совета в лице Сергея Донца.
В аукционе принял участие всего один претендент — ООО «Ресурс Н» в лице директора Артема Иванова. Он же и стал победителем. Стороны заключили и подписали договор 23 августа.
Согласно договору ремонт завершат до 23 октября 2018 года. За этот период капитально отремонтируют крыльцо: облицуют парапет, лестницы и ступеньки гранитными полированными плитами. Напротив входа обновят тротуар, установят желтую тактильную плитку-поводырь с указанием направления движения пешехода. К крыльцу пристроят пандус, которого раньше не было. Кроме этого, новое строение облицуют гранитными плитами.
Мария Дымченко
Информатор
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