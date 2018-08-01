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Жизнь города

Відтепер нікопольці можуть записуватися до лікаря через електронну реєстратуру

В амбулаторіях Нікополя запрацював Сервіс запису на прийом до лікарів. Відтепер жителі міста мають змогу записатися на прийом до сімейного лікаря, педіатра або терапевта в зручний час, не виходячи з дому, за допомогою сучасної електронної медичної системи Helsi, використовуючи для цього комп’ютер, планшет або смартфон.

 

Сьогодні Helsi працює в десяти містах України, в тому числі і в Нікополі.


На сайті Сервісу helsi.me можна знайти лікаря за фахом, прізвищем або місцем роботи, потім - вибрати дату і час прийому. Далі система запропонує авторизуватися через номер телефону. Якщо це перший візит до лікаря, потрібно заповнити коротку реєстраційну форму.
Всі візити можна подивитися в «Особистому кабінеті». У разі відсутності Інтернету, записатися на прийом можна буде в реєстратурі. Реєстратор сам внесе дані пацієнта в систему і запише на зручний для пацієнта час. Після того, як пацієнт буде зареєстрований в системі Helsi, реєстратор зможе здійснювати запис по телефону.


Можливо не всі нікопольці швидко опанують електронну систему. Тим, для кого легше звернутися до звичайної реєстратури і зайняти чергу, можуть це зробити. Тож з восьмої до одинадцятої години ранку буде відбуватися прийом «живої черги», а вже з одинадцятої години лікар буде приймати тих пацієнтів, які записалися за допомогою електронної реєстрації.


Які ще переваги електронної медичної системи чекають на пацієнтів? Набагато важливіше, ніж електронна реєстратура, – «електронна карта пацієнта», вважають фахівці. В цій карті буде відображатися вся інформація про пацієнта: коли пройшов флюорографію, здав аналізи, які лікарі його лікували. «Електронну карту пацієнта» планується ввести в дію до кінця цього року.


Крім того, систему Helsi можна використовувати для того, щоб укласти декларацію з сімейним лікарем. Для цього треба самостійно заповнити декларацію на сайті helsi.me, а лікар лише підпише даний документ. Також можна прийти до лікаря з паспортом, ідентифікаційним кодом та свідоцтвом про народження для дітей і уповноважена особа внесе дані в електронну систему.


Що ж чекає на тих городян, які не укладуть договір з сімейним лікарем?
– Такі люди отримають, в разі необхідності, невідкладну медичну допомогу, але лікарняний лист особисто для себе або по догляду за дитиною не отримають, – коментує головний лікар комунального некомерційного підприємства «Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікопольської міської ради Валентина Горяна.

Прес-служба Нікопольської міської ради

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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 09:54Просмотров: 535 Комментариев: 0
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