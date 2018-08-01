Политика / В Украине
О предстоящих выборах или "Тушите свет — дерьмо поперло кверху"
Выборы должны состояться, надо выбирать президента, надо избирать новые элиты. Расклад такой, что на выборы бросится много людей, будет опять создана карусель, на подхвате много мастеров, в том числе мы видим, что на подхвате есть Медведчук, который никак не успокоится. Все ему не ймется, как начал с предательства, так и продолжает.
Видимо канцлером захотел быть при президенте Капительман-Григян Тимошенко. Есть такая песня: «тушите свет — дерьмо поперло кверху». Вот сейчас в Украине тушат свет и дерьмо начинает в разных местах подниматься кверху. Стоит уже такой смрад, что мама не горюй.
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, twitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.