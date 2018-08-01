О предстоящих выборах или "Тушите свет — дерьмо поперло кверху"

Выборы должны состояться, надо выбирать президента, надо избирать новые элиты. Расклад такой, что на выборы бросится много людей, будет опять создана карусель, на подхвате много мастеров, в том числе мы видим, что на подхвате есть Медведчук, который никак не успокоится. Все ему не ймется, как начал с предательства, так и продолжает.









Видимо канцлером захотел быть при президенте Капительман-Григян Тимошенко. Есть такая песня: «тушите свет — дерьмо поперло кверху». Вот сейчас в Украине тушат свет и дерьмо начинает в разных местах подниматься кверху. Стоит уже такой смрад, что мама не горюй.

Олег Соскин



