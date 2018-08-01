Нікополь: під час ліквідації пожежі врятовано 2 особи

27 серпня о 00:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі по проспекту Трубників міста Нікополь.

За вказаною адресою направлено чергові відділення 28 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі квартири, розташованої на 5 поверсі пя'типоверхового житлового будинку.





В одній з кімнат квартири перебувало 2 особи: чоловік 1983 року народження та жінка 1978 року народження.

Через сильне задимлення господарі не змогли самостійно покинути помешкання.

Тож, за допомогою апаратів зі стисненим повітрям співробітниками ДСНС чоловіка та жінку по сходовій клітині було виведено на свіже повітря та передано для огляду співробітникам швидкої медичної допомоги.

Стан врятованих задовільний, госпіталізації не потребували.

Вогнем пошкоджено домашнє майно та обрешітку балкону на площі 4м.кв.

Пожежу локалізовано о 00:34 та ліквідовано о 01:10.





До гасіння займання залучено 5 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.





Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.



ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області