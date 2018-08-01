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Жизнь города

Гопотулички на День Независимости (видео)

 

Видео прислано жителем Никополя, который пожелал остаться неизвестным.
Считаю действия работников охранной фирмы правильными, и даже мягкими. В случае если на них будет оказываться давление готов оказать поддержку


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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:21Просмотров: 202 Комментариев: 0
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