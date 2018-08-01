Юрий Бабинин: Обращаюсь к городскому голове и п. Фисаку и начальнику КП "ГАД-1"
Вчера в позабытом местной властью никопольском парке Металлургов появились новые "волонтеры" - работники трубных предприятий города, которым наверное уже стало не по себе от безобразий, творящихся на территории, носящей название созвучное их профессии.
Пытались очистить от веток, мусора и зарослей западную часть парка. В полном объеме сделать конечно это не удалось, но появились новые огромные кучи веток и мусора, которые конечно никто и не попытался вывозить. Переговорил с рабочими и попросил их не сжигать собранное , как это произошло после недавнего субботника. Вечером в 21.00, когда поливал там деревья Мира, кучи оставались целыми.
Обращаюсь к городскому голове и п. Фисаку и начальнику КП "ГАД-1" - немедленно примите меры к вывозу древесных отходов с территории парка Металлургов иначе День независмости Украины в Никополе в очередной пройдет с пожарищами и обгорелыми деревьями.
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