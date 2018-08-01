Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


В газету от читателей

Юрий Бабинин: Обращаюсь к городскому голове и п. Фисаку и начальнику КП "ГАД-1"

Вчера в позабытом местной властью никопольском парке Металлургов появились новые "волонтеры" - работники трубных предприятий города, которым наверное уже стало не по себе от безобразий, творящихся на территории, носящей название созвучное их профессии.

 
Пытались очистить от веток, мусора и зарослей западную часть парка. В полном объеме сделать конечно это не удалось, но появились новые огромные кучи веток и мусора, которые конечно никто и не попытался вывозить. Переговорил с рабочими и попросил их не сжигать собранное , как это произошло после недавнего субботника. Вечером в 21.00, когда поливал там деревья Мира, кучи оставались целыми.


Обращаюсь к городскому голове и п. Фисаку и начальнику КП "ГАД-1" - немедленно примите меры к вывозу древесных отходов с территории парка Металлургов иначе День независмости Украины в Никополе в очередной пройдет с пожарищами и обгорелыми деревьями.


Юрій Бабінін

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 10:57Просмотров: 254 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.