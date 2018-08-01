Будет ли и такое сходство городов Марганца и Никополя? Стоит ли допускать?

Признаюсь, цель данного материала - КАЧЕСТВЕННОЕ привлечение жителей города Марганец в читатели газеты ГОРОД Никополь. Как многим известно на нашем сайте уже давно есть рубрика "город Марганец", есть даже кнопка в правом верхнем углу с логотипом города на ряду с городом Покров.

Так вот, если Никопольские материалы мы размещаем регулярно, город Покров так же присылает как пресс-служба так и оф.представитель нашего издания, то Марганец так: - от случая к случаю. Почему? Может есть что скрывать? Считаю своей недоработкой. А ведь города совсем рядом, люди едут к соседям на работу, много друзей, есть общие интересы и наверняка проблемы так же если не общие то схожи.

Верно и то что выехать мы не всегда сможем оперативно, потому будем искать оф.представителя издания среди Марганчан. Пока, на общественных началах. Т.е. не безразличных к судьбе родного города людей (звоните: 050 7085305, 096 9727785).





В чем еще возможна схожесть Никополя и Марганца? В Марганце на посту городского головы женщина, бывшая директор одной из школ, Елена Жадько. У нас же в Никополе, в виду политической импотентности пока действующего городского головы, некоторые силы активно продвигают ныне первого зама Ольгу Конык. Так же бывшего директора одной из школ, которую, по моему мнению, не то что к власти допускать нельзя, а и к детям. Которых умудрилась обворовать на Джуре в прошлом году, и не только.

Так вот что хотел бы я, для начала, спросить у Марганчан.

- Может ли женщина быть хозяйственником и управлять городом?

- Как справляется Ваш городской голова - Елена Жадько





Почему спрашиваю? В 2017 и 18 годах, я снимал репортажи про новый парк в Марганце, а вот сегодня наткнулся на материал: ЧОМУ ПАРК ВІДКРИЛИ, А ПОРЯД СМІТНИКИ ЗАЛИШИЛИСЯ?

в котором говориться что рядом с парком настоящая свалка. Может и другое не так все гладко?

Очень надеюсь получить ответы от жителей Марганца и не забываем о оф. представителе (т.е. внештатный корреспондент)

Спасибо!