Ищем душевые и находим, но ... (видео)

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Светофоры - это все хорошо. Но когда в Никополе дороги вместо "чумацких шляхов" начнут уже появляться и когда на этих дорогах разметка будет делаться нормальной краской, а не тем г**ом, что сейчас, которое через неделю стирается. На срачЪ возле первомайского рынка по маршруту автобуса №9. когда обратят внимание? Центр города, а дороги нет. И еще. Я не вполне понимаю, Горавтодор или еще кто этим занимается, но кому пришло в голову на тропинках(ведущих к дороге) возле Собора ложить(именно ложить) плитку? То есть. Дорога никуда не годная, но зато в конце тропинки покрыли плиткой. По-моему это далеко не главная проблема, интересующая жителей города. Это просто очковтирательство.