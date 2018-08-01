Нікопольський відділ поліції запрошує на службу

Нікопольський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області запрошує на службу до Національної поліції України на вакантні посади молодшого складу поліції (поліцейський сектору реагування патрульної поліції)

Вимоги до кандидатів:

громадянство України

вік від 18 років

вільне володіння українською мовою

повна загальна середня освіта

знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення

відсутність офіцерського військового чи спеціального звання (для посад молодшого складу поліції).

Для участі у конкурсі необхідно заповнити онлайн анкету та підготувати і особисто здати пакет необхідних документів, прийом яких здійснюватиметься за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 20а та триватиме у період з 20 серпня по 1 1 вересня цього року.

Добір кандидатів на вакантні посади ГУНП буде складатися з наступних етапів:

тестування на знання законодавчої бази, загальні здібності і навички

психологічне тестування

проходження військово-лікарської комісії

перевірка рівня фізичної підготовленості

співбесіда

· проведення спеціальної перевірки

Заповнити онлайн анкету, детальніше ознайомитися з вимогами до кандидатів, умовами конкурсу, переліком документів, необхідних для участі у конкурсі, та оголошених вакансій можна на веб-сайті Національної поліції України за посиланням https://nabir.np.gov.ua.

Для уточнення будь якої інформації можете телефонувати за номерами +3 8 (050) 696-29-16, +3 8 (097) 203-76-29, (056) 756-52-47 чи звернутись на електронну адресу sovpapdnepr@gmail.com.