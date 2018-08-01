Нікопольський відділ поліції запрошує на службу
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Нікопольський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області запрошує на службу до Національної поліції України на вакантні посади молодшого складу поліції (поліцейський сектору реагування патрульної поліції)
Вимоги до кандидатів:
Для участі у конкурсі необхідно заповнити онлайн анкету та підготувати і особисто здати пакет необхідних документів, прийом яких здійснюватиметься за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 20а та триватиме у період з 20 серпня по 11 вересня цього року.
Добір кандидатів на вакантні посади ГУНП буде складатися з наступних етапів:
· проведення спеціальної перевірки
Заповнити онлайн анкету, детальніше ознайомитися з вимогами до кандидатів, умовами конкурсу, переліком документів, необхідних для участі у конкурсі, та оголошених вакансій можна на веб-сайті Національної поліції України за посиланням https://nabir.np.gov.ua.
Для уточнення будь якої інформації можете телефонувати за номерами +3 8 (050) 696-29-16, +3 8 (097) 203-76-29, (056) 756-52-47 чи звернутись на електронну адресу sovpapdnepr@gmail.com.
Для отримання додаткової інформації звертатись за адресою: м. Нікополь, вул. Станіславського, буд. 1, каб. 205, 207. Телефон для довідок: 5-14-29, 066-405-71-88
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