Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Информация

Нікопольський відділ поліції запрошує на службу

  

Нікопольський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області запрошує на службу до Національної поліції України на вакантні посади молодшого складу поліції (поліцейський сектору реагування патрульної поліції)

Вимоги до кандидатів:

  • громадянство України
  • вік від 18 років
  • вільне володіння українською мовою
  • повна загальна середня освіта
  • знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення
  • відсутність офіцерського військового чи спеціального звання (для посад молодшого складу поліції).

     Для участі у конкурсі необхідно заповнити онлайн анкету та підготувати і особисто здати пакет необхідних документів, прийом яких здійснюватиметься за адресою: м. Дніпро,                 вул. Троїцька, 20а  та триватиме у період  з 20 серпня по 11 вересня цього року.

Добір кандидатів на вакантні посади ГУНП буде складатися з наступних етапів:

  • тестування на знання законодавчої бази, загальні здібності і навички
  • психологічне тестування
  • проходження військово-лікарської комісії
  • перевірка рівня фізичної підготовленості
  • співбесіда

·                                    проведення спеціальної перевірки

Заповнити онлайн анкету, детальніше ознайомитися з вимогами до кандидатів, умовами конкурсу, переліком документів, необхідних для участі у конкурсі, та оголошених вакансій  можна на веб-сайті Національної поліції України за посиланням https://nabir.np.gov.ua.

Для уточнення будь якої інформації можете телефонувати за номерами +3 8 (050) 696-29-16, +3 8 (097) 203-76-29, (056) 756-52-47 чи звернутись на електронну адресу sovpapdnepr@gmail.com.

Для отримання додаткової інформації звертатись за адресою:               м. Нікополь, вул. Станіславського, буд. 1, каб. 205, 207. Телефон для довідок: 5-14-29, 066-405-71-88

 

 

 

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Информация
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 19:36Просмотров: 364 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.