Вот как бывает: «О личной и государственной шерсти» или Выдержит ли город воришку-туриста до 20 го года???

Здравствуйте, дорогие читатели газеты ГОРОД Никополь. Сегодня хочу поговорить о кинематографе. Не о современном, а о том старом-добром, позитивном. Я вообще люблю комедии Гайдая. Так вот, помните как в фильме «Кавказская пленница» герой Фрунзика Мкратчана рекомендует товарищу Саахову «не путать свою личную шерсть с государственной». Совет актуален и для современных чиновников. Надо сказать, что считать чужие деньги это дело не благодарное. Каждый человек зарабатывает как может, кто-то больше, кто-то меньше. Соответственно, кто то будет беднее, кто-то богаче. Правда и зарабатывать можно по-разному.

Только слепой не видит как рушится НАШ уже в край разворованный, за последние годы, город. И здесь не дает мне покоя одна мысль. Вот скажите, бывает ли так, что человек занимается себе бизнесом, имеет какие то доходы. Впринципе не бедный, но и не олигарх. И тут он становится мэром. К примеру, мэром Никополя. И вот смотришь на его декларации и понимаешь, что за три года на посту мэра у этого человека доходы внезапно начали расти как на дрожжах. Ну прям поперло и дела резко пошли в гору. Кто то скажет, мол «Повезло, бизнес удачно развивается, в лотерею выиграл и тд». Да все может быть, конечно, и даже в бизнес в гору пойдет, с учетом того, что в экономике кризис и большинство предпринимателей скорее выживает, чем развивает бизнес.





Но, перефразируя другого гайдаевского персонажа «меня терзают смутные сомнения». Слишком уж странным кажется такая история финансового успеха мэра Никополя Андрей Петровича Фисака за эти года.





Чтобы не быть голословными давайте просто объективно проанализируем официальные доходы Андрей Петровича Фисака начиная с 2015-го года. Повторюсь, мы не будем касаться им «нажито непосильным трудом» до начала его пребывания на посту мэра. Нас интересует только период его прямого руководства Никополем и полученные за это время доходы, недвижимость и тд.





И так, приступим. В своей первой декларации за 2015-й год Андрей Фисак указал, что всего за этот период его общая сумма дохода в гривнах составила 199 тысяч 432 гривны. В том числе зарплата где-то 82 тысячи гривен и более 108 тысяч гривен дивидендов и процентов.

В графе «Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях» было указано 1 миллион 471 тысяч 750 гривен в ООО "ФК Житло-Капитал".





Кстати, после первой декларации мэр насмешил некоторые областные СМИ, которые отметили, что согласно этого документа «Мэр Никополя является безработным землевладельцем», потому что он не задекларировал какое-либо жилье, автомобиль и тому подобное. Но может просто не разобрался в правилах заполнения деклараций, бывает.





В уточненной декларации за 2015-й год, поданной в марте 2016-го, было добавлено, что Андрей Петрович также является собственником акций предприятия «ПРАТ Агропроммаш» стоимостью 2 миллиона 153 тысячи 52 гривны.





В этой же декларации впервые фигурирует его гражданская жена, или как сказано «особы, что проживают совместно, но не пребывают в браке» Наталья Цемик. Доходы спутницы мэра в 2015-м году также особо не впечатляли. Среди них указана зарплата по основному месту работы - 137 тысяч 752 гривны, доход от предоставления имущества в аренду в сумме 60 тысяч гривен и социальные выплаты 57 тысяч 395 гривен.





Также в этом документе указывается, что на счету у Натальи Цемик есть 150 тысяч гривен наличных денег. В свою очередь Андрей Фисак в этом варианте декларации за 2015-й год все же признался, что в ПАТ Банк Софійський у него на счету лежит 47 тысяч долларов. В общем, чуть посущественнее, но ничего такого особенного.





Теперь перейдем к декларациям 2016-го года.

А он для Андрей Петровича и его гражданской супруги оказался на удивление удачным. Прежде всего, как мы уже рассказывали ранее, именно в 2016-м году он все приобрел квартиру в Киеве площадью 132 кв. м стоимостью в 1,4 миллиона гривен. Ну ладно, может действительно долго копил и став никопольским мэром решил, что может себе позволить киевскую квартиру. А вот гражданская супруга мэра Наталья Цьомик, согласно декларации указала приобретение в 2016-м году земельного участка общей площадь 24381 квадратных метра в уже знакомом нам населенном пункте Иванков Киевской области. Стоимость участка на момент приобретения — скромные 2 миллиона 129 тысяч 436 гривен.





За 2016-й год Андрей Фисак также задекларировал зарплату по основному месту работы в 192 тысячи 145 гривен и доход от предоставления имущества в аренду — 11 тысяч 366 гривен.

В доходах его гражданской супруги указано зарплата 197 тысяч гривен, доход от предоставления имущества в аренду примерно 222 тысяч гривен и все те же социальные выплаты чуть больше 20 тысяч гривен.





Но все таки фраза «чтобы ты жил на одну зарплату» явно не подходит для нашего мэра. В том же 2016-м году среди его доходов в графе «Дохід від відчуження нерухомого майна» указана кругленькая сумма в 5 миллионов 642 тысячи гривен! Источником столь внушительной суммы указан иностранный гражданин некая Корнацкая Марина Аркадьевна. Что ей такого продал, или какие еще услуги Андрей Петрович оказал этому человеку остается только догадываться. Но так вот раз — и у тебя откуда не возьмись появляется 5 миллионов гривен.

И уже в 2016-м году, спустя год своего официального мэрства, его сбережения составляли 43 тысячи 500 долларов и 5 миллионов 218 тысяч 850 гривен размещенные в «Укрсоцбанке».

Кстати, его супруга в этом же году никаких сбережений не указала.





2017-й год стал для нашего мэра еще более урожайным. Прежде всего, как мы уже говорили, он с женой приобрел в Киеве скромную квартирку за 2,7 миллиона гривен. Это та, которая куплена у некой Микаэлян Рузаны Мнацакановны и которая сейчас оценивается уже в 5 миллионов гривен.





Зарплаты в 2017-м году наш уважаемй мэр получил на 286 тысяч гривен. Кстати, не так уж и мало, считай на 100 тысяч гривен больше чем в 2016-м или более 23 тысяч гривен в месяц. Для сравнения — это где то 5-6 зарплат обычных дворников или врачей, которые, на мой субъективный взгляд, полезного для Никополя делают все таки больше, чем мэр.





Доход от предоставления имущества в аренду у Андрея Петровича задекларирован всего лишь на 10 тысяч 818 гривен, дивиденды - 226 тысяч 302 гривен. А вот в наличных сбережениях Андрей Петровича указано уже 128 тысяч 200 долларов. Любовь к купюрам с изображением американских президентов видна невооруженным глазом. Видно решил не доверять национальной валюте. Может быть поэтому упомянутые в декларации 2016-го года 5 миллионов гривен куда то исчезли. В национальной валюте за прошлый год Андрей Петрович хранил всего лишь 15 тысяч 806 гривен в одном банке и чуть больше 6 тысяч гривен в другом. Наверное так, на карманные расходы.





Но не стоит думать, что семья обеднела. Поразительно, но просто невероятный талант бизнесмена в 2017-м году продемонстрировала гражданская супруга Наталья Цемик. В своих доходах за этот период она указала зарплату на основном месте работы в 232 тысячи 727 гривен. Вот только что интересно, и в 2016-м и в 2017-м годах этим самым местом работы» у Натальи указана все таже фирма ПРАТ «Агропроммаш», которой чисто «случайно» владеет ее супруг. Доход от предоставления имущества в аренду принес жене мэра 165 тысяч гривен, еще почти 25 тысяч составили социальные выплаты и более 616 тысяч гривен принес «доход от занятия предпринимательской деятельностью». И, внимание, в графе «Доход от отчуждения недвижимого имущества» указана сумма в 5 миллионов 290 тысяч 603 гривен! Вот это, что называется, везет. Это же обычное дело, когда жене и мужу каждый год по очереди свыше 5 миллионов гривен к ногам падает.





Вот прет и все. И это при том, что даже стоимость акций предприятия, которым владеет Андрей Петрович и в котором вроде как работает его супруга, не изменилась.





Кроме всего прочего, в 2017-м году у супруги мэра на банковском счету в «Укрсоцбанке» оказалось 91 500 тысяча долларов и еще 142 тысячи гривен на счете в «Приват банке». Напомним, что за год до этого в декларации у спутницы жизни никопольского мэра каких то крупных сбережений не указывалось вообще. А тут такой «гешефт».





Хочу подчеркнуть — все указанные цифры и имущество это исключительно те данные, которые Андрей Фисак указал в своих декларациях. Согласен, наверное я могу ошибаться и все это просто совпадение из совпадений. Ну бывает так, что в 2015-м году у человека на счету было 47 тысяч долларов, а уже в 2016-м к ним добавляется откуда то 5 миллионов гривен. А еще через год 47 тысяч долларов превращаются в 128 тысяч долларов. Бывает так, что чисто случайно семья мэра приобрела за три года его нахождения на должности 2 квартиры в Киеве и земельный участок в киевской области стоимостью в миллионы гривен. Бывает так, что у гражданской супруги Андрей Петровича, доходы которой в 2015-м году состояли в сумме чуть больше 250 тысяч гривен и еще 150 тысяч гривен на счету прорезаются предпринимательские таланты. И уже в 2017-м она получает дохода больше 5 миллионов гривен, а на ее счету оказывается свыше 90 тысяч долларов. Все бывает в этой жизни, особенно если тебе поперло стать мэром Никополя. И такой рост доходов никак не связан с разворованными во время децентрализации теплосетями, разрушенными предприятиями, кое-как сделанными автодорогами, в которые вбуханы миллионы. Нет, все это просто совпадение. Или нет?





Я повторюсь — чисто по-человечески можно было бы порадоваться за то, что за почти 4 года на должности мэра благосостояние Андрея Фисака столь резко рвануло вверх. Но тревожное ощущение, что кто то все же «путает свою личную шерсть с государственной», в данном случае с нашей никопольской, меня никак не покидает.





Сборы подписей за отставку и даже промывание зеленкой, пока, не дали результата. И потому вскоре проведем параллели и с 2018 годом. Какую динамику мы там увидим??? А в городе? И теперь скажите, выдержит ли город воришку-туриста аж до 20 го года???