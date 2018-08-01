Виктор Артеменко
Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", сегодня, в 19:00
Поговорим: О том как "креативно" началась уходящая неделя с марлевых повязок, растущего на мосту дерева, мусоросжигающего цеха, о полицейском троле. О том как к примеру "Скорой помощи" попасть по адресу Шевченко 95, о том как не надеясь на МЫ Власть люди убирают детские площадки во дворах, о лавочках-лежаках (тоже креатив). О том какую схему "поддержки" предпринимателей внедряют в Никополе. Поговорим о том кто метит (или кого метят) на пост городского головы и немного о претенденте на президентское кресло и многое другое
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