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Виктор Артеменко

Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", сегодня, в 19:00

Поговорим: О том как "креативно" началась уходящая неделя с марлевых повязок, растущего на мосту дерева, мусоросжигающего цеха, о полицейском троле. О том как к примеру "Скорой помощи" попасть по адресу Шевченко 95, о том как не надеясь на МЫ Власть люди убирают детские площадки во дворах, о лавочках-лежаках (тоже креатив). О том какую схему "поддержки" предпринимателей внедряют в Никополе. Поговорим о том кто метит (или кого метят) на пост городского головы и немного о претенденте на президентское кресло и многое другое


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  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 14:35Просмотров: 98 Комментариев: 0
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