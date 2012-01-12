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город Покров

Около 25% пациентов в Покрове уже записываются на прием к врачу по интернету

Как уже сообщалось ранее, с июня этого года жители Покрова получили возможность записаться на прием к семейному врачу не выходя из дома. А все потому, что местный Центр первичной медико-санитарной помощи стал вторым в области, кто подключился к электронной системе здравоохранения e -Helsi.

 

Одним из базовых элементов этой системы является ресурс «Поликлиника без очередей». Фактически, пациентам теперь не нужно тратить время в очередях за талоном к врачу, они могут записаться на прием дистанционно, причем подбирая удобное время для посещения. Естественно, что поначалу горожане настороженно относились к нововведению. Но постепенно количество тех, кто использует преимущества системы e -Helsi начало расти.


Как сообщает пресс-служба городского совета, за эти два месяца порядка 25% пациентов Центра первичной и медико-санитарной помощи записывается на прием именно онлайн. Люди могут через телефон или компьютер зайти на сайт www.helsi.me в свой "личный кабинет" и выбрать врача, дату, время приема. Есть функция, которая позволяет отменить запланированный визит. Если же изменения произойдут в графике врача, то он сообщит об этом пациенту через sms.


При этом горожане, которые не имеют возможности, или пока не пользуются медицинским интернет-сервисом, как и раньше приходят за талоном в регистратуру. Теперь она подключена к единому информационному пространству, что позволяет регистраторам видеть, какие часы у каждого врача свободны, а какие заняты. Чтобы эффективно работать в новой системе, регистраторы также прошли соответствующее обучение и готовы помочь посетителям сориентироваться в системе e-Helsi. В холлах детского и взрослых амбулаторий размещены LED экраны со всей необходимой информацией о врачах и график приемов.


Пожалуй, на данный момент Покров может считаться примером успешного внедрения электронной медицины. При этом большую роль в этом сыграла поддержка со стороны местных органов власти.


В частности, в феврале этого года сессией горсовета была утверждена Городская программа информатизации учреждений здравоохранения города на ближайшие два года. В ходе реализации программы было приобретено все необходимое для присоединения Центра первичной и медико-санитарной помощи к единой информационной системе. Осуществлено не только техническое переоснащение, но также создаются комфортные условия для пациентов и медиков. Например, в детской поликлинике с недавнего времени предлагают маленьким пациентам порисовать и посмотреть мультфильмы, а во взрослой - воспользоваться буккроссингом. Изменились и сами регистратуры, где сделали ремонт помещений, поменяли освещение, установили LED экраны.


Сегодня украинская медицина переживает непростые времена. Но, как показывает практика, качество работы медицинской системы в конкретном населенном пункте также очень зависит от поддержки и понимания местного руководства. У Покрова, как и у любого города, в этом направлении еще хватает проблем, но также есть и вполне реальные успехи.


Фото пресс-службы Покровского городского совета

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  • Категория: город Покров
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 17:18Просмотров: 370 Комментариев: 1
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      Максим (Вчера, 18:13)
      Посетители | Offline
      Автор забывает, что прежде чем, как " они могут записаться на прием дистанционно", ОНИ должны выстоять очередь к СЕМЕЙНОМУ ВРАЧУ дабы получить направление к другому, уже не СЕМЕЙНОМУ врачу, а уже после этого , естественно, ИНТЕРНЕТ сделает своё дело.
      P.S. Изучите перепетии НОВОЙ медицины, товарищ, господин, пан автор и только после этого беритесь за перо!

      Регистрация: 12.01.2012

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      Коментариев: 664

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