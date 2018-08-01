Роман Бессмертный: В Украине, по сути, нет Конституции

Украинская Конституция выглядит как изнасилованная девушка в селе. В последние годы ее настолько часто меняли в нелегитимный способ, что с правовой точки зрения Основного закона в Украине больше нет. Об этом говорит Роман Бессмертный – политик, дипломат, а теперь еще и претендент на пост Главы государства. В 1996 году Бессмертный стал одним из основных автором Конституции Украины. Говорит, в момент, когда был принят этот документ, будто гора с плеч упала. Тогда у еще молодого политика было чувство, что наконец угроза существования государства исчезла. Сейчас, признается Бессмертный, это чувство возобновилось.

Политик часто говорит о том, что Конституцию следует менять. Но не просто брать и переписывать. Бессмертный предлагает действовать в единственно верный легитимный способ – через принятие Конституционного акта.





15-16 августа претендент на президентское кресло побывал в Днепре. Здесь провел встречу-дискуссию «Какой мы хотим Украины». Риторика Бессмертного существенно отличается от риторики других потенциальных кандидатов в президенты. Он много говорит о том, что главной ценностью в стране должен стать человек, а государство нуждается в переосновании. Одной из главных проблем называет войну. И не боится говорить о том, что для ее решения нужно выходить на прямой диалог с Кремлем. Также предлагает вести диалог с мирным населением оккупированных территорий, в этих людям Бессмертный видит главных союзников Украины.

Об этом и другом мы говорили с Романом Бессмертным во время его визита в Днепр.



Роман Петрович, вы начали поездки по Украине. Пока не как кандидат в президенты, но очевидно, что эти поездки связанны с выборами. Побывали во Львове, Харькове, Одессе, Виннице. Теперь – Днепр. Абсолютно разные города и регионы. Что услышали в Днепре?





Для меня важно услышать, что о будущем Украины думают во всех без исключения регионах. Что могу сказать о Днепре.

Во-первых, ваш регион одним из первых почувствовал ужасные последствия внешней агрессии. Днепр показал пример самопожертвования и самоорганизации. Вместе с тем в этом городе я почувствовал большую усталость людей от войны. Людям эта тема болит. Но что интересно – даже на дискуссии «Какой мы хотим Украины» у нас был объявлен тематический блок о войне, но люди предпочли говорить на другие темы. Они устали от войны.





Тем не менее о ней нужно говорить. От политиков, тем более от кандидатов в президенты, люди хотят услышать рецепты быстрого завершения войны.





Как нам решить эту проблему? Скажу так: я никогда не буду обещать завершить войну за две недели. Я никогда не буду зарабатывать на войне.

Прекращение войны требует, прежде всего, сильной боеспособной армии, которая в том числе делает сильной и украинскую дипломатию.





Считаю, что нам нужен диалог с населением, находящимся на оккупированных территориях. Не с колаборонтами, не с теми, кто держал в руках оружие, убивал и так далее… С мирным населением на оккупированной территории. Это около трех миллионов человек. Большинство из них - наши союзники. Да, будет сложно, будет даже неприятно. Но с ними надо работать, дать понять, что Украина не забыла о них. Люди там в заложниках, мы не имеем права о них забывать и их терять.





Также уверен, что Украине надо выходить на прямой диалог с Кремлем, проявлять инициативу. Нам не уйти от этого. Ради спасения заложников с российских тюрем, ради прекращения обстрелов на это надо решаться.





Перейдем к вопросу Конституции. Вы много говорили о том, что она не работает, государство забыло о человеке. Но где гарантия того, что новый Основной закон как-то изменит ситуацию?





Ключевой и самый опасный диагноз нынешней ситуации в Украине - разрыв между украинским обществом и украинским государством. И он катастрофически увеличивается. Человек занимается самовыживанием. Институты государства существуют сами по себе. Нам надо переосновать государство. Надо принять новую Конституцию, которая бы соответствовала нынешним потребностям украинцев. Именно человек должен стать главной ценностью. Мы должны вернуть людям веру в то, что это государство существует ради человека, а не наоборот.





Хорошо, но вы часто говорите, что прежде чем принимать новую Конституцию надо принять Конституционный акт. В чем разница? Что это за документ?





Новый Основной закон нужен для переоснования государства. Начинать процесс надо после президентских и парламентских выборов 2019 года. Переходный период должен длиться не более трех лет. Поэтому я говорю, что нужен Конституционный акт, который будет ответом на содержание и путь к новому Основному Закону. Конституционный акт - правовая рамка для подготовки легитимной новой Конституции.





На дискуссии в Днепре вы вспомнили еще о двух важных проблемах – состоянии экономики и коррупции. Ведь не Путин же ворует из бюджета и создает препятствия для развития украинского бизнеса…





К сожалению, государства много там, где его не должно быть. И мало там, где оно необходимо. Правительство занимается бизнесом, вместо того чтобы, например, заниматься, безопасностью. А это - источник коррупции. Созданы новые антикоррупционные органы - НАБУ, САП, НАЗК. И, вроде бы все правильно сделано. Но суть в том, что мы боремся с последствиями, а не с причинами коррупции. И это - главная проблема.





Проблема, от которой напрямую зависят те, кто хочет в Украине строить и развивать бизнес. Как можно построить успешную экономику, если те, кто должен создавать рабочие места и давать отчисления в бюджет, зажаты коррупционерами?





К сожалению, в Украине сейчас действует два правительства. Одно - на улице Банковой, второе - на Грушевского. Оба правительства пытаются соваться в бизнес. Это мешает всем. И, прежде всего, тем, кто занимается предпринимательством.





Два правительства в бизнесе - приговор всем планам по приватизации. Все происходит непрозрачно и по заранее продуманным схемам. Антимонопольный комитет не работает, Фонд госимущества допускает игнорирование приватизационных условий. Реальной демонополизации экономики не происходит. Частная инициатива тормозиться. Как результат - у нас отсутствует средний класс, который всегда и всюду был основой любого государства.





Нам надо вернуть этот средний класс. Когда мы дадим возможность спокойно работать бизнесу, мы решим вопрос легальных рабочих мест, а, значит, - и отчислений в Пенсионный фонд.





Ваши встречи-дискуссии проходят под названием «Какой мы хотим Украины». Так какой же?





Я хочу, чтобы в моей стране каждый орган власти работал по закону и четко выполнял свою работу. Мечтаю о государстве здоровой экономической и политической конкуренции. Хочу, чтобы в Украине господствовали законы, а не отдельные лица. Я точно знаю, что в моей стране главной ценностью должен стать человек. И я знаю, как этого всего добиться.



