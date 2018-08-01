На вопрос журналиста: «Как вы оцениваете сегодняшнее состояние города?», заместитель городского головы, курирующий коммунальное хозяйство, ответил: «Если оценивать по десятибалльной шкале, то на 3 … 4 балла»

Состоялась пресс-конференция заместителя городского головы по ЖКХ Сергея Тыхенко. С первых слов общения с журналистами, Тыхенко сообщил, что не может похвастаться выполнением запланированной программы, которая на данный момент (август м-ц) выполнена лишь на 35 %.

Вся дальнейшая риторика заместителя, к сожалению, также не внушала оптимизма. В основном вся отчетность сводилась к тому, что НАДО сделать, что БУДЕМ делать. В частности, по поводу состояния водоводных сетей горводоканала, чиновник сообщил, что на ремонт и обновление труб в бюджете предусмотрены 8,5 миллионов гривен, это позволит отремонтировать порядка 5 км труб. Что касается темной загрязненной воды, которая идет у потребителей из кранов, Тыхенко сообщил, что наше водохранилище является очень загрязненным и фильтры не справляются с очисткой.





Второй причиной грязи попадающей в воду, он назвал замену частей магистрального водовода, после ремонта которого, остатки окалин и загрязнений попадают в питьевую воду. «Но это не страшно, надо потерпеть…» - подытожил заместитель городского головы. Кстати, за час до начала пресс-конференции Тыхенко встретился с никопольскими активистами, которые в перечень своих проблемных вопросов включили и отвратительное качество питьевой воды, принеся в бутылках набранную в кране воду. Однако темная вода Сергея Витальевича не впечатлила, он поставил под сомнение слова активистов, предположив, что принесенную воду они могли набрать из лужи…..





Доложил Тыхенко о подготовке к отопительному сезону. Он заверил, что предстоящий сезон пройдет успешно и будет таким же беспроблемным, как и предыдущий.





Следует отметить, что на пресс-конференции журналисты не услышали от профильного заместителя мэра именно ОТЧЕТА о проделанной работе с начала текущего года. Он сокрушался, что получая всего 12 тысяч гривен, он имеет кучу проблем и недовольство со стороны населения, в то время, когда в Польше дворник зарабатывает 15 тыс. «Может и мне в Польшу уехать» - рассуждал Сергей Витальевич. Далее он пожаловался на дефицит кадров среди рабочих профессий, оказывается, в Горводоканал сейчас требуется порядка 40 человек, чуть более в Горавтодор, катастрофически не хватает косарей для борьбы с карантинными травами. На вопрос о размерах зарплаты людей рабочих профессий, он сказал, что их зарплата составляет порядка 5 тыс. грн. Понятно, что на такие деньги желающих вкалывать в зной и холод, в грязи и в пыли находится не много.





Тыхенко то и дело жаловался на своих «попередников», обвиняя предыдущую местную власть на разбалансированность структуры ЖКХ. В конце концов, журналисты не выдержали и призвали чиновника говорить о своей работе и не сваливать все на предшественников. Но в коммунальных неприятностях нашего города власть все равно не виновата. Оказывается, сами граждане города ведут себя не подобающим образом, люди у нас некультурные, бросают под ноги бумажки, окурки, а еще они не следят за чистотой парков и скверов, не организовывают субботники, а после урагана, прошедшего 29 июля, до сих пор не убрали ветки деревьев, которые упали в их дворах.

«У нас нет таких людских ресурсов и технического оснащения, чтобы справиться с последствиями стихии.





А еще горожане сами добавляют нам кучу работы, когда вывозят ветки на улицу. Создав ОСМД и взяв на баланс свои дома, люди также стали совладельцами деревьев, растущих в их дворах, так что убрать их они должны сами», - подытожил Сергей Тыхенко. Также он отметил, что в борьбе с последствиями урагана, местная власть практически не получила никакой помощи от крупных предприятий города, всего один день помогал завод ферросплавов и немного техникой помогли ЗАО «Энергоресурсы».





Тут уж хочется сделать небольшое отступление. Все никопольчане знают, что крупные промышленные предприятия всегда участвовали в жизни города. Ни одно разного рода мероприятие не проходило без участия или вклада промплощадок Трубного завода и НЗФ. Это правильно и нормально, потому что жители города – это работники предприятий, а работники предприятий – это жители города. Руководитель города должен иметь добрые отношения с руководителями предприятий, уметь сотрудничать, находить взаимопонимание. И если этого нет, то это печальный знак, отсутствие партнерских отношений совсем не идет в пользу нашего общества.





На пресс-конференции журналисты задавали много вопросов. По всему было видно, что накопилось много проблем, которые должны быть освещены и растолкованы. Но, увы… исчерпывающих, профессиональных ответов практически не было. Важнейшая тема ремонта городских дорог осталась без ответов. Когда начнутся работы на Херсонской? Когда продолжится ремонт на Электрометаллургов? Почему после недавнего ремонта «ПОПЛЫЛА» Электрометаллургов? Почему между отремонтированной дорогой и примыкающим к ней дорогам оставлены ямы и канавы? Кто и когда устранит последствия вырезанных труб теплосети? Объяснений не было.





Но было заявление, удивившее журналистов. Оказывается, по словам Тыхенко, при мэре Фисаке в Никополе отремонтировано дорог и тротуаров намного больше, чем при Старуне и Токаре (вместе они были у руля города 16 лет). Значит, за 3 года сделано больше, чем за 16 лет!!! Вот уж поистине гипербола! Конечно же, представители СМИ потребовали доказательств – проехать по обновленным дорожным покрытиям, на что Сергей Тыхенко отреагировал молниеносно, попросив сотрудника информационного отдела вывести на экран…., внимание! – СПИСОК отремонтированных дорог и тротуаров. Это было для присутствующих неубедительно, так как даже ФОТОСНИМКОВ, подтверждающих сказанное, представлено не было.





Далее Тыхенко сообщил, что обговаривается вопрос о выделении земельного участка под строительство весовой, где у большегрузных автомобилей, въезжающих в город, будет контролироваться вес ввозимого груза. На это в бюджете заложено 500 тысяч гривен.

Еще не менее интересная информация прозвучала от Тыхенко. Оказывается, местная власть не может осуществлять надзор и влиять на качественное проведение ремонта городских дорог. Он подчеркнул, что подрядчики областные, технадзор, принимающий дороги, тоже областной. Получается местная власть в этих вопросах как бы в стороне. При этом на вопрос, почему же в соседнем Покрове все делается идеально, он ответил, что работы выполняет один и тот же подрядчик. Почему так по-разному сделаны дороги, остается только догадываться.





Журналисты подняли еще одну актуальную на сегодняшний день тему – это разметка дорожного покрытия и установка в районе СШ 2 лежачих полицейских. Трагедия со смертельным исходом 10-летнего мальчика, случившаяся в этом районе два месяца назад, дает повод принять дополнительные меры к предотвращению подобного несчастья. Школа расположена около интенсивной автомагистрали и принимать меры безопасности минимизирующие риски пешеходов, крайне необходимо. Но по Закону лежачих полицейских на подобных дорогах устанавливать нельзя. После споров и упреков, Тыхенко пообещал дать задание просчитать стоимость проекта надземного перехода в районе СШ 2, но этот вопрос будет обговариваться в следующем году, а пока пообещал, что до 1 сентября все предупредительные знаки в районе всех школ города будут установлены.





Журналисты критически отнеслись к разметке дорог, а точнее к ее недолговечности и используемым для разметки материалам. Как известно, безопасность на дороге – важнейший из факторов инфраструктуры транспорта в городе. Нечеткая или стершаяся разметка может стать причиной аварии, поэтому необходимо позаботиться о стойкости наносимых символов. В нашем городе для этих целей используют акриловую краску, которая имеет срок службы до 3-х месяцев и спустя уже несколько недель эксплуатации теряет первоначальный вид. Такую разметку необходимо постоянно (2-3 раза в год) обновлять, неся затраты на закупку краски, оплату человеческого ресурса и амортизацию техники.





Альтернативой акриловой краске являются пластиковые материалы для нанесения разметки (холодный и горячий пластик). Пластиковые краски, в отличие от акриловых, имеют высокую износостойкость и лучше переносят как физические нагрузки, так и погодные явления – жару, мороз, повышенную влажность. Возможно также «утопление» пластиковых смесей в свежий, еще не остывший асфальт для того, чтобы смесь крепко въелась в дорожное покрытие. Дорожная разметка пластиком отличается высокой эластичностью, сопротивлением к теплу и морозоустойчивостью, таким образом, она прослужит намного дольше, чем обычная краска, и сэкономит средства на обновление стершейся разметки – срок ее службы при правильном нанесении может достигать 4 лет!





Примером такой разметки в Никополе являются остатки шумовых полос перед АТБ на «Живых и мертвых», которые держатся на асфальте уже около 6 лет. Впрочем, как сказал Тыхенко, по его подсчетам это не выгодно, т.к. пластиковые краски стоят в 7-10 раз дороже акриловых. О правдивости таких расчетов каждый может судить сам, перемножив цифры, приведенные Сергеем Витальевичем. С другой стороны, также стоит задаться вопросом, корректно ли с моральной точки зрения мерить безопасность и жизнь человека сомнительными экономическими выгодами?В ходе пресс-конференции Сергею Тыхенко был задан вопрос, как он сам оценивает сегодняшнее состояние города? На что он ответил: «Если брать по десятибалльной шкале, то на 3 – 4 балла». По крайней мере, ответ был честным.





А еще он призвал журналистов быть ответственными в подаче информации и не нагнетать ситуацию в обществе. С этим нельзя не согласиться, искусственно создавать накал не нужно, а вот объективность должна быть. В данном материале переданы высказывания и мысли заместителя городского головы. А трактовать и анализировать их будут уже читатели. В свою очередь не лишним было бы напомнить Сергею Витальевичу, что журналистов тоже надо уважать и приходить на пресс-конференцию более подготовленным, менее раздражительным, последовательно планировать свое выступление, показывать свой профессионализм, исчерпывающе отвечать на вопросы, не придумывать ответы на ходу. Статус заместителя городского головы этому обязывает.





И что немало важно – пресс-конференция предусматривает наличие пресс-релиза для журналистов с содержанием цифр и основных тезисов, которые вы хотите донести прессе. Если бы на вашей пресс-конференции журналисты имели релизы, то вам не надо было бы опасаться, что вас истолкуют не правильно. И вы были бы спокойны, и журналистам пресс-релиз всегда в помощь.





Резюмируя пресс-конференцию, хочется добавить, что кадровый дефицит сложился не только среди рабочих профессий, он четко просматривается среди управленцев, хозяйственников, организаторов. Уметь организовать людей, знать, КАК потребовать выполнения задач, досконально знать сегмент своей ответственности – это по силам профессионально подготовленным людям. Именно таким требованиям должны отвечать чиновники всех уровней власти.





Когда пресс-конференция была завершена, прощаясь с представителями прессы, Сергей Витальевич обронил такую фразу: «Да я и сам не знаю, что я здесь делаю. Вот пришел сюда не знаю зачем, только огорчаюсь и расстраиваюсь». Очень бы хотелось, чтобы представители власти знали, ЗАЧЕМ ОНИ ПРИХОДЯТ ВО ВЛАСТЬ.





Виктория Медведева для "Визит-Венала"