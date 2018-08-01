Покров имеет достаточные запасы вакцины и дифтерийно-столбнячного анатоксина

Об этом сообщает пресс-служба городского совета со ссылкой на местный Центр первичной и медико-санитарной помощи. Напомним, что проблема вакцинации от дифтерии по-прежнему актуальная для нашей страны. Так, во время эпидемии дифтерии в Украине с 1991 до 1998-го года, вызванного низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, заболели около 20 000 человек, а 696 из них умерли.

За последние годы в Украине регистрировались единичные случаи заболевания дифтерией. В частности, в 2018 году по информации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины зафиксировано четыре случая заболевания дифтерией в Украине.





Что касается Покрова, то случаев заболевания дифтерией здесь не фиксировалось. В тоже время, медики подчеркивают, что единственный способ защититься от этого заболевания и предупредить развитие опасных осложнений — это вакцинация детей, согласно календарю профилактических прививок, и ревакцинация взрослых (каждые 10 лет). И хотя вакцинация не гарантирует полной защиты, но болезнь в правильно привитых лиц будет протекать гораздо легче, чем у тех, кто не имеет прививок.





Вот почему в Покрове сейчас идет активная компания именно по ревакцинации соответствующих групп взрослого населения.





По данным Покровского Центра первичной и медико-санитарной помощи, в течение 7 месяцев 2018 года в городе привито против дифтерии 1578 взрослых, что составляет 76,6% от количества запланированных лиц. На должном уровне проходит вакцинация среди детей и подростков.





В Центре подчеркивают, что если уровень вакцинации превысит 80%, то можно будет говорить о достаточном уровне так называемого "коллективного иммунитета", который позволит предотвратить распространение заболевания среди населения города. Таким образом, вопрос ревакцинации взрослого населения продвигается с хорошими темпами и до конца года городу вполне реально достигнуть запланированных показателей по данному показателю среди этой группы жителей.