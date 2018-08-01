Орендуючи житло, здійснювали крадіжки
Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно сімейної пари за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з проникнення в житло).
Встановлено, що чоловік та жінка, з метою незаконного збагачення, через оголошення на сайті «OLX» протягом грудня 2017 року винаймали квартири в м. Нікополі, з яких викрадали майно власників, які здавали житло в оренду. Викрадені речі продавали, за що отримували грошові кошти, які витрачали на власні потреби.
Публічне обвинувачення підтримувалося прокурором Нікопольської місцевої прокуратури, який довів вину зловмисників в повному обсязі.
Суд, врахувавши те, що як чолові, так і жінка являються інвалідами ІІІ групи, мають на утримані неповнолітню дитину, щиро розкаялися та частково відшкодували шкоду потерпілим, призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі із застосуванням іспитового строку кожному.
Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури
І.Д. Колодяжний
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