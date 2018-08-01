То ли лыжи не едут, то ли ... Чем помогут марлевые повязки?

Люди временно управляющие финансами нашего города во главе с Киевским воришкой-туристом не перестают удивлять своей "креативностью". Вот такое объявление Никопольского городского совета:

До уваги мешканців міста!

Виконавчими органами Нікопольської міської ради підготовлено проект рішення міської ради Про внесення змін до рішення Нікопольської міської ради від 11.05.2018 № 77-36/VII «Про затвердження переліку об’єктів та заходів, що фінансуватимуться у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження», яким передбачено зменшення поточних видатків на ремонт доріг на 100 тис.грн. та пропонується направити цю суму на придбання для непрацюючого населення міста засобів захисту органів дихання у кількості 35601 одиниць (респіраторів протипилових або ватно-марлевих пов’язок).

Проект рішення міської ради буде обговорюватися на консультаціях з громадськістю 17 серпня о 16.00 у залі засідань міської ради (ІІ поверх).