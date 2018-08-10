Поговорим об оружии. Нарезное - Легендарный Калашников

Внимание! 10.08.18 г., в 11:00 в нашей студии мы продолжаем онлайн-рубрику "Поговорим об оружии". Темой эфира будет - "Легендарный Калашников".

В гостях студии: Олег Козельский, директор магазина "Кобра".

Ждем Вас на нашем канале 10.08.18 г., в 11:00









Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат, задаем вопросы в прямом эфире