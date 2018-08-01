Кредитную удавку на шее украинцев затянут задним числом

Банковское лобби добилось серьезных успехов. Недавно парламент принял во втором чтении и в целом законопроект № 6027-д с лицемерно-издевательским названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования». Можно с уверенностью сказать, что внедрение в практику норм этого документа кредитование явно не восстановит и новых заемщиков едва ли привлечет в сколько-нибудь значительном объеме.

Зато норматив дает возможность банкам разобраться по полной с уже существующими заемщиками, вплоть до увеличения задним числом процентных ставок и навязывания невыгодных условий. Очевидно, что именно для этого закон и проталкивался (причем длительное время, на протяжении года!) —чтобы поиметь как можно больше со старых заемщиков, а отнюдь не привлечь новых.





При этом некоторые нормы новоиспеченного закона входят в противоречие с действующим законодательством, даже с Конституцией и основами права. Но отечественных депутатов, похоже, такие «мелочи» совершенно не занимают…





Законопроект № 6027-д был внесён в парламент 31 июля 2017 года, а принят только 3 июля 2018 года 239 голосами депутатов.





Сама хронология прохождения документа вызывает обоснованные подозрения в его явном лоббистском характере. Повторим: норматив был подан в парламент 31 июля 2017 года депутатом от Блока Порошенко Михаилом Дробенко, но первое чтение состоялось только в мае 2018 года. Очевидно, все это время в Раде шли закулисные торги с тем, чтобы собрать необходимое количество голосов. И когда эти голоса были найдены (интересно, каким способом?), документ с завидной скоростью было рассмотрен в двух чтениях и принят в целом.





Как следует из названия документа, он должен способствовать восстановлению банковского кредитования, которое в последние годы резко сократилось. Аргументация приводится следующая: дескать, снижение рисков позволит банкам снизить непременно закладываемую при выдаче кредита надбавку за риск, и это якобы снизит стоимость кредита, то есть общую процентную ставку.





Но ряд экспертов относятся к подобной аргументации весьма скептически, что вполне оправданно. Например, экономист Виктор Скаршевский напоминает, что в Украине Нацбанк установил крайне высокую учетную ставку в размере 17,5%, ниже которой банки в принципе не могут опускаться при кредитовании. Впрочем, такая ставка обоснована тем, что инфляция в Украине достигает 12-15%, и это еще очень скромная оценка. Кроме того, повышением учетной ставки Нацбанк борется с валютными спекуляциями, но это отдельная тема.

В этих условиях, по мнению Скаршевского, даже если банковские риски упадут до нуля, проценты по кредитам снизятся на 2-3% до 20-22% годовых. Но такие ставки все равно являются слишком высокими для масштабного роста кредитования. Например, при 20% годовых заемщик за 10 лет переплатит вдвое больше тела кредита.





Впрочем, основная цель новоявленного норматива усматривается отнюдь не в снижении рисков и процентных ставок, а в том, чтобы кредиторы получили дополнительные, весьма широкие (повторим: часто даже антиконституционные) возможности для выкручивания рук заемщикам (причем не только новым, но и старым) задним числом.





Документ содержит целый ряд нововведений. В частности, наследники обязаны погашать долги за отписанное им имущество умерших родственников. Кроме того, банки поулчают право повышать процентные ставки задним числом, а в случае несогласия должника по ним платить – требовать погашения всего кредита.





Также расширяются права кредиторов на залоговое имущество. При этом может доходить до абсурда. Если заемщик достроил купленный в кредит дом, то банк может претендовать не только на заложенный при получении кредита объект, но и на весь объект.

Примечателен тот факт, что все подобные банковские новации идут по пути увеличения полномочий банков и урезания в правах. При этом игнорируется базовая норма гражданского законодательства, согласно которой стороны договорных правоотношений являются равноправными.





До сих пор наследник мог принимать наследство, не признавая связанные с ним кредиты. Согласно новому нормативу наследник обязан признавать все отягощения, связанные с получаемыми объектами наследства. Кроме того, если ранее заемщик умирал и у него не было наследников, его имущество переходило местной власти, теперь же права на такое имущество получают и банки.





Но если с вышеуказанными нормами еще можно соглашаться, то следующая новация уже не лезет ни в какие ворота. Речь о том, что наследники заемщика, который умер, не погасив кредит, теперь не имеют право, а якобы обязаны вступить в наследство долга и отдать за этот долг все, чем владеют, а не только наследованное имущество.





Правда, до сих пор непонятно, вошла ли эта норма в окончательную редакцию норматива, которая пошла на подпись Порошенко. Но даже сам только факт, что подобную норму пытались протащить в законодательство, говорит об очень многом.





И все же главным в законодательной новации является то, что нормы закона будут иметь обратную силу и будут расширять права кредитора, в том числе на объекты построек на земельных участках, находящихся не только в собственности, но и в пользовании должника.

Более того, в документе отмечается, его нормы будут распространяться как на новые, так и на заключенные ранее кредитные договоры. Это, как отмечает эксперт Юрий Гаврилечко, грубо нарушает статью 58 Конституции Украины и позволяет заемщикам оспорить закон в Конституционном Суде.





В связи с этим экономист Алексей Кущ отмечает, что закон принимался вовсе не ради восстановления кредитования, а чтобы банки могли решить свои проблемы по старым кредитам.





Принимая этот документ, депутаты хорошо понимали, что он нарушает Конституцию, но сделали это, поскольку это кому-то было нужно. Данное обстоятельство ярчайшим образом характеризует не только профессиональный уровень депутатов, но прежде всего их моральный облик.





Ведь очевидно, что норматив будет рано или поздно оспорен в Конституционном Суде, который так или иначе забракует наиболее одиозные нормы. Впрочем, от нашего правосудия можно ожидать любых «фокусов»…





Но сама по себе процедура оспаривания законов и их отдельных норм является долгой и мучительной. Все это время неконституционный норматив будет действовать, и за это время лоббисты такого беспредела успеют «хапнуть» определенный объем объектов и множество раз перепродать его через цепочку так называемых добросовестных покупателей. Отыгрывать назад будет еще дольше и мучительнее.





Если документ в его нынешнем виде вступит в силу, это ударит прежде всего по тем лицам, которые имеют непогашенные займы. Ведь новые кредиты на подобных условиях можно не брать, и лучше этого как раз не делать. В этом смысле норматив приведет не к увеличению объемов кредитования, как декларируется в названии документа, а, наоборот, повлечёт за собой дальнейшее сворачивание кредитования. И чем больше одиозных норм сохраниться в итоговом тексте документа, тем больше будет новое падение кредитования.





Но ведь уже существующие займы закрывать придется в условиях введения указанных незаконных норм, причем введения «задним числом». В результате в Украине, вопреки теории, крылатой фразе и практике, закон получит обратную силу.





Банки теперь могут по своему усмотрению пересматривать кредитные ставки в сторону увеличения. Правда, они и ранее часто грешили этим, но тогда на них была хотя бы формальная управа, а теперь не будет и такой.





Повторим, что за заемщиком остается право не соглашаться с новыми условиями кредитования, но тогда он будет должен погасить остаток долга, а такой возможности очень многие не имеют.





К тому же пролоббировано совершенно уже шулерское право банков в течение еще двух недель после выплаты кредита выдвигать дополнительные требования к заемщику, если в банке о чем-то «забыли». Очевидно, что это создаст богатые возможности для дополнительных злоупотреблений.





Банки также получат возможность выдвигать претензии не только на залоговое имущество, под которое брался кредит, но и на другое имущество заемщика, включая то, которое будет приобретаться в будущем. Очевидно, что и эта возможность станет в будущем питательной средой для злоупотреблений.





При этом нарушается баланс прав заемщиков и кредиторов. Права банков, как видим, существенно расширяются, вплоть до антиконституционных возможностей. Напротив, права заемщиков резко сужаются хотя бы даже за счет придания закону обратной силы, что выглядело бы дико в любой мало-мальски цивилизованной стране. К тому же, несмотря на многолетние разговоры, в Украине до сих пор отсутствуют нормативные документы, регулирующие правоотношения в вопросах восстановления платежеспособности домохозяйств или банкротства физических лиц, по которому попавшие в тяжелое финансовое положение семьи могли бы просить о приостановлении начисления им процентов, списывании долгов и так далее, как это принято в цивилизованных странах.





Новации наносят удар и по институту поручительства.Теперь поручители не будут освобождаться от ответственности, даже если произошли события, прекращающие поруку, например, истёк срок давности или кредитор с заемщиком изменили условия кредита, не сообщив об этом поручителю. Кроме того, теперь у поручителя могут отобрать не только заложенное имущество, но и все, чем он владеет. Фактически после этого на поручительстве в Украине можно будет ставить крест.





Подводя итоги, отметим, что указанные новации приведут к дальнейшему сворачиванию кредитования в Украине. Поскольку ипотека станет еще более недоступной, еще сильнее обострится ситуация на рынке первичной недвижимости, который балансирует на грани обвала.

Словом, банки продолжат привычно зарабатывать на безрисковых ОВГЗ под 17-18% годовых и на валютных спекуляциях, вместо того чтобы выполнять свою главную функцию кредитования реального сектора экономики.



Автор: Александр Карпец «Фраза»