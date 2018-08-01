Засуджено неповнолітнього за вчинення злочинів на території м. Нікополь

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно неповнолітнього юнака за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 186 КК України (грабежі).



Так, встановлено, що неповнолітній у червні 2017 року перебуваючи на пляжі в м. Нікополі з однолітками, дочекавшись поки товариші підуть купатися, підійшов до речей хлопців та викрав мобільний телефон, який належав одному з підлітків. Усвідомлюючи, що його дії помічені потерпілим, який почав бігти за ним, з місця вчинення злочину втік, викрадений телефон продав на Центральному ринку в м. Нікополі.



Крім того, у вересні 2017 року перебуваючи біля одного з під’їзду будинків у м. Нікополі, зустрів раніше знайому жінку, та підійшовши до якої, шляхом ривку вирвав з її рук пакет, в якому знаходився мобільний телефон та її особисті речі. Викрадений телефон продав на Центральному ринку невідомому чоловіку.



Неповнолітній обвинувачений під час судового розгляду вину визнав, засудив свою протиправну поведінку та пообіцяв не вчиняти злочини.

Суд, врахувавши пом’якшуючі обставини у вигляді щирого каяття, визнання своєї вини, вік неповнолітнього та інформацію служби у справах дітей, представників сектору ювенальної превенції й пробації, призначив останньому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі із застосуванням іспитового строку у вигляді 2 років.





Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури І.Д. Колодяжний