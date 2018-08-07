У Нікополі чоловік два гаражі перетворив на склад зброї

Гвинтівка, 15 гранат до підствольного гранатомету ВОГ-25, понад 600 патронів, електродетонатори та складові частини до різної зброї. Ось далеко не повний перелік із арсеналу, що виявили поліцейські в ході обшуку у двох гаражах, орендованих 32- річним місцевим мешканцем.

4 серпня працівниками управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області спільно із Департаментом протидії наркозлочинності НП України та карного розшуку Житомирської області було проведено обшук на території одного із гаражних кооперативів міста Нікополь.





В ході обшуку у приміщенні двох гаражів, які орендує чоловік 1986 року народження, раніше судимий, без постійного місця роботи правоохоронці виявили та вилучили: мисливську гвинтівку іноземного виробництва спецзасіб іноземного виробництва, призначений для стрільби гумовими кулями, пістолет, п’ятнадцять гранат до підствольного гранатомету ВОГ-25, два корпуси гранат РКГ-3ЕМ, 10 електродетонаторів, складові частини до різної зброї й 605 патронів різного калібру.





Все вилучене направлено на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).





Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області