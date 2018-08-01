Для стабильности энергоснабжения в Покрове расчистят от веток 29 километров электрических сетей

Об этом на 35-й сессии покровского городского совета рассказал начальник Никопольских районных электрических сетей ДТЭК «Днепроблэнерго» Виктор Боднар. Он отметил, что Покров также пострадал во время урагана, который пронесся над регионом в конце июня, вызвав массовые отключения энергоснабжения по району. В сумме из-за разгула стихии оказались обесточены 72 воздушные линии, напряжением 6-10 киловольт. При этом общее количество отключенных линий по району составило 634 километра.

Признавая трудности с ликвидацией аварий, Виктор Бондар отметил, что благодаря хорошему взаимодействию с руководством города и его коммунальными службами энергоснабжение в Покрове удалось восстановить гораздо быстрее, чем в других населенных пунктах. По его словам, уже 29 июня ему позвонил мэр города Александр Шаповал который заявил о готовности выделить любую помощь в этом вопросе. Практически сразу был мобилизован весь персонал, выделен транспорт. Всего на ликвидации аварии было задействовано 220 сотрудников. При этом, по словам Виктора Бондара, обошлось без создания «штабов» и прочих бюрократических вопросов. Конечно, проблем было много и восстановить подачу электроэнергии сразу во всех районах было невозможно.





Но все познается в сравнении. По словам начальника РЭС, если отдельные клиенты никопольского района находились без света до 12 дней, то по Покрову последние заявки были закрыты максимум на 4 сутки. При этом на 1 июля со светом были уже 95% всех абонентов города.

Основной причиной отключений света стали упавшие деревья. По данным руководства электросетей всего на территории района упало 2300 деревьев, а в Покрове их упало порядка 70. Именно для того, чтобы уменьшить риск аварийных отключений по этой причине, в текущем году компания собирается выполнить обрезку деревьев вдоль 29 километров электролиний города. При этом Виктор Бондар признал, что сегодня они также сталкиваются с проблемой дефицита рабочих рук и попросил службы Покрова оказать помощь в расчистке линий на территории города. Стоит сказать, что количество рухнувших во время бури деревьев могло быть еще большим, если бы за последние годы в городе не проводили активную работу по ликвидации именно аварийных зеленых насаждений.





Вот почему мэр города Александр Шаповал, комментируя последствия устранения урагана, заявил, что будет продолжаться работа по ликвидации старых деревьев. Прежде всего речь идет о тополях, которые падают во время сильных ветров чаще всего. Говоря о планах по обрезке веток, он заявил, что график данной работы должен быть составлен таким образом, чтобы завершить ее до начала отопительного сезона. Кроме того, руководитель Покрова указал на необходимости решения вопроса обеспечения круглосуточной работы аварийной бригады компании на территории города, что позволит оперативно реагировать на такие отключения.





фото пресс-службы Покровского городского совета