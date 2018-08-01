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Жизнь города

ЧИ ВІДОМО ВАМ? На території Нікопольщини у козацькі часи знаходились п'ять з восьми Запорозьких Січей

На території Нікопольщини у козацькі часи знаходились п'ять з восьми Запорозьких Січей: Томаківська (1540-ві–1593 р.), Базавлуцька (1594–1638 рр.), Микитинська (1638–1652 рр.), Стара Чортомлицька (1652–1709 рр.), Нова Січ (Підпільнянська) (1734–1775 рр.).


 


Всі Січі на сьогодні опинилися під водами Каховського моря, більш-менш зберігся лише Томаківський острів. Та пам'ять про героїчних козаків не вмерла в душах українців.


Джерело: Пам'ять Нації

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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:46Просмотров: 72 Комментариев: 0
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