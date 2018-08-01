Жизнь города
ЧИ ВІДОМО ВАМ? На території Нікопольщини у козацькі часи знаходились п'ять з восьми Запорозьких Січей
На території Нікопольщини у козацькі часи знаходились п'ять з восьми Запорозьких Січей: Томаківська (1540-ві–1593 р.), Базавлуцька (1594–1638 рр.), Микитинська (1638–1652 рр.), Стара Чортомлицька (1652–1709 рр.), Нова Січ (Підпільнянська) (1734–1775 рр.).
Всі Січі на сьогодні опинилися під водами Каховського моря, більш-менш зберігся лише Томаківський острів. Та пам'ять про героїчних козаків не вмерла в душах українців.
Джерело: Пам'ять Нації
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