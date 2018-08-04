Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", сегодня, в 19:00

Как всегда, поговорим о том что происходило в городе за эту неделю и не только









Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)

_________________________________________________________

Підтримати канал:

Банк ПАТ "Альфа-Банк"

4102321245065106

Віктор Артеменко

(Реквізити рахунку Номер рахунку 2924701 Валюта рахунку UAH Банк ПАТ "Альфа-Банк"МФО Банку 300346ЄДРПОУ Банку 23494714 ІПН 2435806157 Призначення платежу Поповнення карткового рахунку № 26258005712394 Артеменко Віктор Анатолійович)

Банк "Приватбанк"

4149 4978 3203 2884

картка ПБ співробітниці редакції

Оксани Зеленяк