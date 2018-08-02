В гостях студии Виталий Журавлев.

Прямой эфир на темы: О работе Общественного Совета и о Никопольских теплосетях (03.08.18 в 11:00)









Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)