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Виктор Артеменко

Прямой эфир на темы: О работе Общественного Совета и о Никопольских теплосетях (03.08.18 в 11:00)

 

В гостях студии Виталий Журавлев.

Прямой эфир на темы: О работе Общественного Совета и о Никопольских теплосетях (03.08.18 в 11:00)



Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)

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  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: 2-08-2018, 19:20Просмотров: 336 Комментариев: 0
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