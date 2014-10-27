Планується Підвищення Тарифу На Воду

Тариф на воду, який існує зараз, встановлювався ще в 2016 році. З того часу поступово підвищувалися ціни на всі складові, які застосовуються в технологічному процесі виробництва питної води, збільшилися ціни на електроенергію та технічне обслуговування, а також розмір мінімальної заробітної плати. За підсумками І півріччя 2018 року підприємство зазнало збитків майже півтора мільйона гривень.



Відповідні документи на підвищення тарифу на воду були передані до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Після проведення докладних розрахунків Національна комісія запропонувала такий тариф



для мешканців приватного сектору:

на питну воду: 6,68 грн. за м куб.

водовідведення 11,14 грн. за м куб.

разом 17,82 грн. за м куб.





для мешканців багатоквартирних будинків :

на питну воду 7,15 грн. за м куб.

водовідведення 11,94 грн. за м куб.

разом 19,09 грн. за м куб.





Якщо на засіданні НКРЕ затвердять новий тариф, то він вступить в дію протягом декількох місяців.

Джерело: nikvoda.dp.ua