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Информация

Планується Підвищення Тарифу На Воду

Тариф на воду, який існує зараз, встановлювався ще в 2016 році. З того часу поступово підвищувалися ціни на всі складові, які застосовуються в технологічному процесі виробництва питної води, збільшилися ціни на електроенергію та технічне обслуговування, а також розмір мінімальної заробітної плати. За підсумками І півріччя 2018 року підприємство зазнало збитків майже півтора мільйона гривень.

 
Відповідні документи на підвищення тарифу на воду були передані до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Після проведення докладних розрахунків Національна комісія запропонувала такий тариф


для мешканців приватного сектору:
на питну воду: 6,68 грн. за м куб.
водовідведення 11,14 грн. за м куб.
разом 17,82 грн. за м куб.


для мешканців багатоквартирних будинків :
на питну воду 7,15 грн. за м куб.
водовідведення 11,94 грн. за м куб.
разом 19,09 грн. за м куб.


Якщо на засіданні НКРЕ затвердять новий тариф, то він вступить в дію протягом декількох місяців.

Джерело: nikvoda.dp.ua

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  • Категория: Информация
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: 1-08-2018, 20:20Просмотров: 1 198 Комментариев: 1
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      Русскоязычный бандеровец (Вчера, 00:57)
      Посетители | Offline
      Это из-за повышения стоимости хлора. Неплохо аферу провернули Вальцман с Каломойшей: остановили единственное предприятие, вырабатывающее жидкий хлор - Днепразот(Антимонопольный комитет молчит как всегда), подняли цены, опять запустили и разницу сдерут с простых людей. А водоканалы себе еще и накрутят. Некоторые города планируют покупать хлор за границей подешевле. Но это точно не про никопольских барыг, засевших в исполкоме, тем более эти барыги с БэПэПэ.

      Регистрация: 27.10.2014

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      Коментариев: 1 611

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