Планується Підвищення Тарифу На Воду
Тариф на воду, який існує зараз, встановлювався ще в 2016 році. З того часу поступово підвищувалися ціни на всі складові, які застосовуються в технологічному процесі виробництва питної води, збільшилися ціни на електроенергію та технічне обслуговування, а також розмір мінімальної заробітної плати. За підсумками І півріччя 2018 року підприємство зазнало збитків майже півтора мільйона гривень.
Відповідні документи на підвищення тарифу на воду були передані до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Після проведення докладних розрахунків Національна комісія запропонувала такий тариф
для мешканців приватного сектору:
на питну воду: 6,68 грн. за м куб.
водовідведення 11,14 грн. за м куб.
разом 17,82 грн. за м куб.
для мешканців багатоквартирних будинків :
на питну воду 7,15 грн. за м куб.
водовідведення 11,94 грн. за м куб.
разом 19,09 грн. за м куб.
Якщо на засіданні НКРЕ затвердять новий тариф, то він вступить в дію протягом декількох місяців.
Джерело: nikvoda.dp.ua
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