Что у этого "человека" в голове?

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В общем-то все ясно. Мужик хотел выгнать подростков с площадки, мол нечего тут чужим шляться, ломаете, а нам потом ремонтировать. И местным детям из-за вас негде будет кататься. Это ясно. Меня тоже напрягает когда в нашем дворе собираются по вечерам разного рода дылды и зеки, которые бухают, нюхают, орут песни... И все это делают часто на качелях, детство у них в одном месте играет, ностальгия. И вот у нас уже две качели сломаны после таких гостей. Но тут не совсем этот случай. И даже если мужик и в чем-то прав то вел он себя как полный дебил: угрожал несовершеннолетним, прогонял их с общественного(верно сказано было) места, часто противоречил сам себе и возможно немножко больше положенного выпил пива, вот и развезло. К тому же насчет площадки он переборщил. Никакое не ОСББ ее поставило, а скорее всего какой-нибудь местный депутат перед прошлыми выборами.