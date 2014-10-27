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Никополь, палата №7

Что у этого "человека" в голове?

 

Сегодня наткнулся на видео, снятое детьми на площадке по адресу ул. Виктора Усова, 25.
Вот как можно расценивать поступок и слова этого "человека"
Мало того, что он выгоняет детей с площадки (на что не имеет никакого права)
Так он ещё и угрожает подкинуть наркотики и вызвать полицию!
Детям... ПОДКИНУТЬ НАРКОТИКИ!
Что за понос у этого "человека" в голове?



P.S.
Какие-то мусорские повадки.

Андрей Никопольский

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  • Категория: Никополь, палата №7
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: 1-08-2018, 12:59Просмотров: 825 Комментариев: 1
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      Русскоязычный бандеровец (Вчера, 00:51)
      Посетители | Offline
      В общем-то все ясно. Мужик хотел выгнать подростков с площадки, мол нечего тут чужим шляться, ломаете, а нам потом ремонтировать. И местным детям из-за вас негде будет кататься. Это ясно. Меня тоже напрягает когда в нашем дворе собираются по вечерам разного рода дылды и зеки, которые бухают, нюхают, орут песни... И все это делают часто на качелях, детство у них в одном месте играет, ностальгия. И вот у нас уже две качели сломаны после таких гостей. Но тут не совсем этот случай. И даже если мужик и в чем-то прав то вел он себя как полный дебил: угрожал несовершеннолетним, прогонял их с общественного(верно сказано было) места, часто противоречил сам себе и возможно немножко больше положенного выпил пива, вот и развезло. К тому же насчет площадки он переборщил. Никакое не ОСББ ее поставило, а скорее всего какой-нибудь местный депутат перед прошлыми выборами.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 611

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