Никополь, палата №7
Что у этого "человека" в голове?
Сегодня наткнулся на видео, снятое детьми на площадке по адресу ул. Виктора Усова, 25.
Вот как можно расценивать поступок и слова этого "человека"
Мало того, что он выгоняет детей с площадки (на что не имеет никакого права)
Так он ещё и угрожает подкинуть наркотики и вызвать полицию!
Детям... ПОДКИНУТЬ НАРКОТИКИ!
Что за понос у этого "человека" в голове?
P.S.
Какие-то мусорские повадки.
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