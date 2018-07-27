Акцент на качество. При реконструкции дорог в Покрове начали применять армирование геосеткой

“Если болт надо забить аккуратно — его вкручивают”, — вшутку говорит современный фолькльор. Это выражение актуально и в ситуации, когда приходится сравнивать чего достигли разные города, фактически находящиеся в одинаковых условиях.

Как известно, благодаря политике децентрализации населенные пункты области получили новый толчек для своего развития. Вот только почему то одни города сумели воспользоваться этой возможностью и начали преображаться, а другие нет. Хотя условия для них созданы по сути дела одинаковые.





Мы уже неоднократно приводили пример Покрова, который стал ярким доказательством того, что при грамотном подходе и ответственности руководства действительно можно воплотить в жизнь те проекты и возможности, которые дает децентрализация. Взять хотя бы вопрос ремонта дорог. Как бы критично мы не относились к органам власти, но касательно Покрова даже скептики вынуждены признать, что прогресс здесь налицо. Только в 2017-м году были капитально отремонтированы 2 крупные магистрали (ул Лизы Чайкиной и улица Чехова).





В нынешнем, 2018-м году в городе идет капитальная реконструкция сразу 4-х улиц (Григория Тыквы, Горького, переулков Алтайский и Павлова). Но вопрос не только в количестве, но и в качестве проводимых работ. Ведь все мы понимаем, что дороги можно ремонтировать по-разному. Можно, как это увы делается в некоторых местах и сегодня, побыстрее уложить асфальт на голую землю и бодро отчитаться о “выполненном ремонте”. Естественно, что уже за год-два такая “дорога” превратится в “направление”, которое снова нужно будет ремонтировать. Отличие Покрова как раз в том, что дороги здесь делают не на скорость, а именно по уму. И у этого есть очередное подтверждение.





Так, при разработке проекта реконструкции вышеупомянутой улицы Григория Тыквы стало известно, что дорога имеет под собой бетонную основу. Поэтому просто положить сверху слой асфальта было невозможно. Если бы так сделали в погоне за скоростью ремонта, то дорожное полотно начало бы быстро разрушаться. Поэтому при восстановлении дороги, как сообщает пресс-служба городского совета, используется следующая схема. На бетонное основание укладывается слой подсыпочного материала, поверх него накладывается выравнивающий слой асфальта. Но главной изюминкой при реконструкции является так называемая "геосетка Asphaltex".





Именно на этот полимерный материал сверху и укладывается финальный слой асфальта. Как это выглядит можно увидеть на фотографиях. Казалось бы мелочь, но именно использование такой сетки является одной из гарантий высокого качества выполняемой работы.





Геосинтетические материалы в Европе применяются уже несколько десятилетий, сделав фактически революцию в дорожном, гражданском и специальном строительстве. Благодаря особой структуре, дорожная геосетка обладает значительной устойчивостью к поперечным и продольным разрывам. Таким образом, этот полимер активно применяется в тех местах, где ожидаются большие динамические и статические нагрузки. А поскольку ул Григория Тыквы является одной из наиболее загруженных дорог Покрова (по ней проходят основные маршруты движения транспорта в том числе грузового), то в этом месте она действительно необходима.





Стоит также добавить, что использование в современном строительстве армированных асфальтобетонных слоев с геосинтетических материалов позволяет еще и увеличить срок эксплуатации дорожного полотна. По некоторым оценкам, вместе с улучшенными характеристиками шоссейного покрытия такие технологии позволяют сократить не только смету проекта, но и строительные материалы для дальнейшего ремонта в 3 раза.





Основными достоинствами, которыми обладает дорожная пластиковая сетка, является возможность существенного сокращения толщины несущей основы конструкции и значительное усиление дорожного слоя. Это ведет к увеличению срока эффективной эксплуатации, предотвращения смешивания различных слоев основы покрытия. При этом ее использование практически исключает колеи и предотвращает появление отраженных трещин на дорожном полотне.





Среди достоинств геосетки стоит выделить еще и то, что такой материал является долговечным и износостойким, устойчив к действию агрессивных химических и биологически факторов, при этом выдерживает колебания температуры от -70 до +180 градусов C. Благодаря геоматериалам существенно снижается износ, следовательно, увеличивается срок безремонтной эксплуатации дорожных покрытий.





И тот факт, что в Покрове применяют эту современную технологию лишний раз доказывает, что дороги здесь делают качественно, с акцентом на то, чтобы они могли прослужить как можно дольше.





фото пресс-службы Покровского городского совета