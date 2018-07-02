В Покрове появился музыкальный «танцующий» фонтан с подсветкой за 2 799 007 гривен (видео)

В Покрове в парке имени Бориса Мозолевского сделали пробный запуск музыкального фонтана с подсветкой. На реконструкцию нового объекта из бюджета Покрова потратили 2 799 007,20 гривны.

Об этом Информатору стало известно на сайте ProZorro. Основной договор на выполнение работ заключили 23 апреля 2018 года между управлением ЖКХ и строительства исполнительного комитета Покровского городского совета в лице начальника управления В. В. Ребенок и директора ЧП «Нова» Б. О. Водолажченко.





В тендере на проведение ремонтных работ приняли участие четыре компании. Первоначально победило ООО «Нікопольська-СТК», которое предложило самую низкую цену — 2 388 731,91 гривны. Но после раскрытия предложения тендерная комиссия выявила некоторые нарушения, и заказчик отклонил данное предложение.





Договор заключили со следующим, наиболее экономически выгодным предложением, на сумму в 2 491 250,32 гривны с ЧП «Нова». Документы и предложение данного участника полностью удовлетворили требования заказчика.









Со дня подписания договора прошло чуть более двух месяцев, а в парке имени Бориса Мозолевского уже провели пробный запуск фонтана. Исходя из технической документации, опубликованной на ProZorro, за этот период специалистам удалось выполнить большой объем работ. Территорию вокруг фонтана тоже облагородили. В результате в ближайшие дни жители Покрова получат еще одно место для отдыха. Фонтан будет подсвечиваться в ночное время суток, а еще «петь» и «танцевать».





Источник: Информатор