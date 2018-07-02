Андрій Шипко: Держава має забезпечити підтримку вітчизняним виробникам ( +2 відео з ВР)
У парламенті необхідно запровадити дні промисловості, під час яких розглядатимуться законопроекти на підтримку промислових виробників.
Відповідну пропозицію під час виступу з трибуни ВР у середу озвучив народний депутат групи «Партія «Відродження» Андрій Шипко. Якщо є аграрні дні, то мусять бути і дні промисловості, зауважив він.
Напередодні Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, що відзначатиметься в Україні 15 липня, політик вкотре підкреслив труднощі, які переживає велика індустрія, зокрема гірничо-металургійні підприємства.
Так, за його словами, через високі тарифи та низьку рентабельність припинило роботу одне з найбільших підприємств хімічної промисловості – «ДніпроАзот».
«33% валюти в країні дають гірничо-металургійні підприємства. І що держава? Замість підтримки збільшує тарифи! На залізничні перевезення, на електроенергію, на газ. За останні роки тарифи зросли в рази! І ми з вами не маємо права не помічати труднощів в існуванні вітчизняної промисловості!
Галузі, яка дає величезні надходження до бюджету», – відзначив Андрій Шипко
Тому депутатська група «Партія «Відродження» звертається до прем’єр-міністра з вимогою найближчим часом втрутитися у ситуацію та
відновити роботу підприємства, заявив політик.
Також Андрій Шипко нагадав, що в парламенті зареєстрований законопроект №8145 авторства народних депутатів групи, спрямований на підтримку вітчизняної промисловості. Він також акцентував на важливості ще однієї законодавчої ініціативи – відновлення Міністерства промислової політики.
«Якщо сьогодні нічого не змінювати, економіка рости не буде! Те, що ми з вами бачимо, підтверджує одне: в державі відсутня економічна політика.
Необхідно розробити стратегію розвитку промисловості, бо не можна реформувати країну, не маючи для цього плану та кінцевої мети! Інакше
підприємства не розвиватимуться, зарплатня не зростатиме, і ми втратимо головний капітал країни – наших людей, фахівців, які нині їдуть за кордон!
Скоро нікому буде працювати в Україні!» – підкреслив політик.
Пресслужба народного депутата Андрія Шипка
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