Андрій Шипко: Держава має забезпечити підтримку вітчизняним виробникам ( +2 відео з ВР)

У парламенті необхідно запровадити дні промисловості, під час яких розглядатимуться законопроекти на підтримку промислових виробників.

Відповідну пропозицію під час виступу з трибуни ВР у середу озвучив народний депутат групи «Партія «Відродження» Андрій Шипко. Якщо є аграрні дні, то мусять бути і дні промисловості, зауважив він.





Напередодні Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, що відзначатиметься в Україні 15 липня, політик вкотре підкреслив труднощі, які переживає велика індустрія, зокрема гірничо-металургійні підприємства.





Так, за його словами, через високі тарифи та низьку рентабельність припинило роботу одне з найбільших підприємств хімічної промисловості – «ДніпроАзот».

«33% валюти в країні дають гірничо-металургійні підприємства. І що держава? Замість підтримки збільшує тарифи! На залізничні перевезення, на електроенергію, на газ. За останні роки тарифи зросли в рази! І ми з вами не маємо права не помічати труднощів в існуванні вітчизняної промисловості!

Галузі, яка дає величезні надходження до бюджету», – відзначив Андрій Шипко





Тому депутатська група «Партія «Відродження» звертається до прем’єр-міністра з вимогою найближчим часом втрутитися у ситуацію та

відновити роботу підприємства, заявив політик.





Також Андрій Шипко нагадав, що в парламенті зареєстрований законопроект №8145 авторства народних депутатів групи, спрямований на підтримку вітчизняної промисловості. Він також акцентував на важливості ще однієї законодавчої ініціативи – відновлення Міністерства промислової політики.





«Якщо сьогодні нічого не змінювати, економіка рости не буде! Те, що ми з вами бачимо, підтверджує одне: в державі відсутня економічна політика.





Необхідно розробити стратегію розвитку промисловості, бо не можна реформувати країну, не маючи для цього плану та кінцевої мети! Інакше

підприємства не розвиватимуться, зарплатня не зростатиме, і ми втратимо головний капітал країни – наших людей, фахівців, які нині їдуть за кордон!



Скоро нікому буде працювати в Україні!» – підкреслив політик.





Пресслужба народного депутата Андрія Шипка