Доходы бюджета Покрова от арендной платы за землю в 2017-м году увеличились на 20%

Наполнение бюджета города является приоритетной задачей для его руководства. И одним из главных источником этого наполнения является та арендная плата, которая поступает в казну за пользование земельными участками находящимися на территории населенного пункта.

Для маленького горняцкого Покрова эта статья является второй по значению в формировании бюджета за счет собственных доходов. За последние годы руководству города удалось достичь существенного прогресса и навести порядок в этом вопросе. Прежде всего, это удалось сделать за счет улучшения ситуации с выплатой арендной платы за пользование земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.





Всего на 1 июня 2018 земельный фонд города Покров, согласно государственной статистической отчетности, составляет 2575,0 га.

По данным начальника отдела землепользования города Анны Цупровой, сегодня на учете в отделе находятся 258 землепользователей. При этом 143 землепользователя используют земельные участки без правоустанавливающих документов (договора аренды земли), но при этом платят за фактическое пользование земельными участками на уровне установленных ставок арендной платы.





Необходимо сказать, что порядка в вопросе оплаты аренды за землю в Покрове действительно стало больше. Например в свое время выяснилось, что часть участков, которые находятся на территории города, юридически зарегистрированы в никопольском районе и из-за этого город не получал положенные средства. Сейчас ведется активная работа, чтобы исправить эту ситуацию и бюджет Покрова сможет получать эти деньги.





Также в результате проведенной претензионной и исковой работе, в течение 2016-2018 года было взыскано убытки за пользование земельными участками на сумму более 1 млн. 400 тыс. грн. На принудительное взыскание в Покровский отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции направлены приказы на сумму около 750 тыс. грн. В настоящее время по шести субъектам хозяйствования готовятся исковые заявления в суды различных инстанций, на общую сумму задолженности более полумиллиона гривен.





Покров показал прогресс и в вопросе привлечения инвестиций, которые позволили передать в аренду 6 земельных участков общей площадью 47,3508га для осуществления инвестиционной деятельности.





Все это, а так же тот факт, что в июне 2016 были утверждены ставки земельного налога, которые вступили в силу с 2017 года, позволили увеличить доходную часть бюджета. По словам Анны Цупровой, благодаря принятым мерам по налаживанию отношений с землепользователями в части уплаты земельного налога, поступления в городской бюджет от платы за землю в 2017 году по сравнению с 2016-м выросли на 20%!





Ожидается, что в 2018-м году доходная часть бюджета также вырастет за счет того, что с января вступила в силу новая нормативно-денежная оценка земель города Покров, которая слегка увеличивает стоимость нормативно-денежной оценки земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.





При этом стоит понимать, что вместе с доходами в наше время зачастую растут и расходы. Цены на энергоносители и другие ресурсы зачастую не стоят на месте. Точно также растет размер минимальной заработной платы, что также требует дополнительных средств для ее выплаты тем же сотрудникам бюджетной сферы. Кроме того, Покров взял на себя целый ряд расходов, которые по разным причинам не финансируются из центрального бюджета.





В том числе организацию бесплатного проезда для льготных категорий граждан, бесплатного питания в школах для учеников младших классов и многое другое. Поэтому наполнение бюджета для города это краеугольный камень его выживания и стабильности в сегодняшних непростых условиях. И дополнительные доходы бюджета действительно помогают закрыть эти «дыры».





Ситуация, когда некоторые субъекты предпринимательства фактически самовольно захватывают земельные участки и годами не платят в бюджет налоги за их использование необратимо уходит в прошлое.