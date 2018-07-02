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События

Споруджено і встановлено пам"ятний знак на честь героїв - козаків що віддали своє життя за волю рідної неньки - України !!

За ініціативи козаків "МИКИТИНСЬКОЇ СІЧІ" та за благодійний внесок крайового отамана Січеславського товариства УК В. Євтушенка споруджено і встановлено пам"ятний знак в р-ні Новопавлівки (вул. Рижова) на честь героїв - козаків, наших земляків, що віддали своє життя за волю рідної неньки - України !!

 

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  • Категория: События
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 18:10Просмотров: 283 Комментариев: 0
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