Реакция Мусоров (не путать с ментами) не заставила себя ждать

Рассылка в Вайбере сотрудникам полиции в группе "менты".



От себя добавлю: - Вы, старые и новые сотрудники полиции знаете почему название сменилось но вас так и называют "мусорами"? Подскажу, отнюдь не потому что Московский Уголовный Сыск и не потому что первое отделение милиции было основано на ул. Мусоргского. Будьте с НАРОДОМ, а не в подтанцовке у власти. Прекратите шить дела на заказ воров разграбивших город. Займитесь работой, задерживайте и возбуждайте дела на преступников НЕ взирая на чины и должности. Не берите деньги. Вот тогда вы будете МЕНТАМИ.





PS. Акценты расставлять начал не я. Реальных ментов, если такие есть, оскорбить не хотел.

К материалу:

https://youtu.be/B5LAsQpiPNs