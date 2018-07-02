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Виктор Артеменко

Реакция Мусоров (не путать с ментами) не заставила себя ждать

Рассылка в Вайбере сотрудникам полиции в группе "менты".

 
От себя добавлю: - Вы, старые и новые сотрудники полиции знаете почему название сменилось но вас так и называют "мусорами"? Подскажу, отнюдь не потому что Московский Уголовный Сыск и не потому что первое отделение милиции было основано на ул. Мусоргского. Будьте с НАРОДОМ, а не в подтанцовке у власти. Прекратите шить дела на заказ воров разграбивших город. Займитесь работой, задерживайте и возбуждайте дела на преступников НЕ взирая на чины и должности. Не берите деньги. Вот тогда вы будете МЕНТАМИ.


PS. Акценты расставлять начал не я. Реальных ментов, если такие есть, оскорбить не хотел.

К материалу:

https://youtu.be/B5LAsQpiPNs

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  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 13:41Просмотров: 911 Комментариев: 0
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