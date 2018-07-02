14 липня в Марганці – «Караоке на майдані» з Ігорем Кондратюком!

«Караоке на майдані» - одне з найпопулярніших музичних шоу, яке вже давно завоювало звання народного телешоу. Взяти участь у програмі запрошують усіх, хто має бажання продемонструвати свої вокальні здібності всій країні.



Правила участі дуже прості: наявність бажання перемогти, хорошого голосу, а також харизми, яка допоможе зачарувати аудиторію.

В Марганці пройдуть зйомки двох програм, які триватимуть з 12.00 до 17.00 у Центральному парку.



Запрошуємо всіх узяти участь у шоу та довести, що наш край багатий багатий на співочі таланти!