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город Марганец

14 липня в Марганці – «Караоке на майдані» з Ігорем Кондратюком!

«Караоке на майдані» - одне з найпопулярніших музичних шоу, яке вже давно завоювало звання народного телешоу. Взяти участь у програмі запрошують усіх, хто має бажання продемонструвати свої вокальні здібності всій країні.

 
Правила участі дуже прості: наявність бажання перемогти, хорошого голосу, а також харизми, яка допоможе зачарувати аудиторію.
В Марганці пройдуть зйомки двох програм, які триватимуть з 12.00 до 17.00 у Центральному парку.


Запрошуємо всіх узяти участь у шоу та довести, що наш край багатий багатий на співочі таланти!

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  • Категория: город Марганец
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 12:00Просмотров: 297 Комментариев: 0
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