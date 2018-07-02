Прямой эфир "Субъективно с Виктором Артеменко": Поговорим на темы

- о случившейся трагедии, и чем мы можем сейчас помочь

- за что хотят осудить активиста

- новый (старый) вид мошенничества в Никополе

- о "дороге" по ул. Декабристов

- ответы на вопросы и др.







PS. Ежели не отключат электричество, не пропадет нет и т.п. ждем Вас в 19:00 на нашем канале

Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)

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