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Виктор Артеменко

Прямой эфир: в рубрике "Поговорим об оружии" - Огнестрельное оружие травматического действия

 

Внимание! 06.07.18 г., в 11:00 в нашей студии мы продолжаем онлайн-рубрику "Поговорим об оружии". Темой эфира будет - "Огнестрельное оружие травматического действия".


В гостях студии: Олег Козельский, директор магазина "Кобра".



Ждем Вас на нашем канале 06.07.18 г., в 11:00


Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат, задаем вопросы в прямом эфире

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 20:08Просмотров: 182 Комментариев: 1
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      Виктор Артеменко (Сегодня, 09:38)
      Администраторы | Offline
      К сожалению эфир переносится. В редакции беСвет

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 514

      Коментариев: 1 747

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