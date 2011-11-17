Прямой эфир: в рубрике "Поговорим об оружии" - Огнестрельное оружие травматического действия

Внимание! 06.07.18 г., в 11:00 в нашей студии мы продолжаем онлайн-рубрику "Поговорим об оружии". Темой эфира будет - "Огнестрельное оружие травматического действия".





В гостях студии: Олег Козельский, директор магазина "Кобра".







Ждем Вас на нашем канале 06.07.18 г., в 11:00





Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат, задаем вопросы в прямом эфире