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Информация

Працівники поліції звертаються зараз до власників автомобілів, особливо тих які оснащені відео реєстраторами

Шановні мешканці міста Нікополя

Працівники поліції звертаються зараз до власників автомобілів, особливо тих які оснащені відео реєстраторами. Які 4 липня у період часу з 13.00 до 18.00 проїжджали по вулиці Першотравневій та вулиці Рижикова у напрямку зони відпочинку та дитячого табору «Великий луг».


Та до всіх можливих свідків які в цей проміжок часу перебували поруч.


Ваша інформація може допомогти встановити злочинця.


Телефонувати цілодобово т.0933933900, 0507551522, 0666474289

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  • Категория: Информация
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 19:23Просмотров: 1 020 Комментариев: 0
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