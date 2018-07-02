Шановні мешканці міста Нікополя

Працівники поліції звертаються зараз до власників автомобілів, особливо тих які оснащені відео реєстраторами. Які 4 липня у період часу з 13.00 до 18.00 проїжджали по вулиці Першотравневій та вулиці Рижикова у напрямку зони відпочинку та дитячого табору «Великий луг».





Та до всіх можливих свідків які в цей проміжок часу перебували поруч.





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