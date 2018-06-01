О нашем канале на YouTube

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Как уже давно заметили многие читатели газеты ГОРОД Никополь наш контент, в основном, идет в видео формате. Кроме новостей, событий, происшествий в Никополе, Покрове и Марганце мы уже начали и будем продолжать работу над программами в прямом эфире. Уже были организованы несколько встреч с интересными людьми где были подняты жизненно важные темы. Уже обозначены программы с регулярным выходом такие как: "Поговорим об оружии" и "Субъективно с Виктором Артеменко".





По окончании ремонта в студии планируются так же в прямом эфире программы "На ТЫ", "Перекресток", "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане"





О планах расскажу немного подробнее:

- "На ТЫ" - не обязательно в буквальном смысле слова, но общение ведущего и гостя в довольно простом и остром формате на интересующие читателей темы

- "Перекресток" - в студии два оппонента, а ведущий за кадром, и так же ответы на Ваши вопросы

- "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане" - название говорит само за себя, тем более есть довольно динамичная группа в ФБ. Будем приглашать в студию и тех кто любит животных и тех кто их остерегается.





Пока так. Но все в наших руках, рассмотрим и другие предложения. Ремонт в студии подходит к логическому концу. Программ будет больше и еще интересней, а сейчас жду Вас на канале в субботу в прямом эфире - "Субъективно с Виктором Артеменко". Тема: -Выдержит ли город вот такую нашу власть?





Просмотреть канал и подписаться:

https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко