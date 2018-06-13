На Дніпропетровщині двоє селян обвинувачуються у незаконному видобутку близько 4,5 тонн піску та глини

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду 2 обвинувальних акти відносно двох громадян за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.240 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення).



Встановлено, що протягом 2018 року чоловіки, які проживають у с. Олексіївка Нікопольського району та с. Новокиївка Томаківського району, маючи на меті особисте збагачення, незаконно добували пісок та глину шляхом їх викопування з поверхневого шару ґрунту з родовищ корисних копалин.



Наприкінці травня 2018 року під час завантаження та перевезення на орендованих транспортних засобах корисних копалин, вагою близько 4,5 тонн піску та глини, зловмисники були викриті правоохоронними органами.



Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Довідково: санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді штрафу від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.



Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури В. Жур