Такая техника просто необходима. Где то недалеко от Волновахи (фото, видео)

А чтобы они не смогли протянуть Коник или еще кого-то из своих нужно выдвинуть в противовес им кого-то вменяемого, за кого бы бы проголосовали наши крайне пассивные избиратели-пофигисты. Если не будет сильного кандидата, который не побоится говорить правду об этой власти с документальными подтверждениями, фактами, а также своей четкой и всем понятной программой развития города( а не просто голосуйте "потому что что я классный чувак") - проголосуют за того, кого больше будет на биг-мордах. А это и будет кандидат от власти. И еще есть в Никополе такой СССРовский тренд - голосовать за кандидата от власти чтобы деньги на город выделялись, чтобы мэр не конфликтовал с центральной властью. Маразм, но многие за Фисака по этой причине голосовали. Мало кто ведь вникает в происходящее в городе. Скачут по разбитым дорогам, оставляют тысячи на шиномонтажах, но никому даже не приходит в голову мысль организовать свой автомайдан, приехать к исполкому во время сессии и выдвинуть свои требования. Шашлыки, пиво и новые модели смартфонов - вот что интересует нашу молодежь. Никому нет не до чего дела.