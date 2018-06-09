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Виктор Артеменко

Итоги недели в прямом эфире в 19:00

Уважаемые читатели газеты "ГОРОД Никополь", давайте вновь подведем итоги недели вместе, то есть в прямом эфире.


Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат



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  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 15:24Просмотров: 177 Комментариев: 1
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      Виктор Артеменко (Вчера, 20:37)
      Администраторы | Offline
      Приношу извинения за некачественное видео, разберусь

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 480

      Коментариев: 1 745

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