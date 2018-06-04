Прямой эфир (08.06.18 в 11:00): в рубрике "Поговорим об оружии" - Основные средства и способы самообороны

Мне как жителю района "Кристал" эта тема знакома. Честно скажу, ДОСТАЛИ. Наблюдаю через день этих позорных фисаковских опричников, существующих за наши налоги, но без нашего, громады, на то согласия; без полномочий(по сути, узаконенных титушек), которые позорно разгоняют наш рынок, на котором весь район скупляется на один десяток лет. Люди здесь торговали даже когда этих пепсикольных гвардейцев еще в проекте не было. Фисака тоже кстати здесь еще не было. У простых людей претензий нет, рынок всех устраивает. Удобно. Всегда летом свежие фрукты, овощи. При Старуне практически не гоняли, только в конце его бесславного правления. При Токаре иногда приезжала милиция/полиция, иногда какие-то охранные фирмы, которые себя за ментов выдавали и грозным видом пугали бабушек. Обычно кривились, опускали головы и уезжали когда им напоминали что с такими мордами им место в АТО, а не гонять рынок. Но Фисак превзошел всех. Даже учредил каких-то титушек с невнятными полномочиями чтобы гонять людей. Почему гоняют? Бытует версия что что инициируют это скотство супермаркеты, в которых не хотят в летнее время(видите-ли) брать зелень, овощи, фрукты, арбузы... А чего я должен брать всякую дрянь привезенную неизвестно откуда в три дорога когда есть рядом свежее у людей, которых я знаю и покупаю каждый год. Подтверждением тому служит тот факт что с асфальта возле АТБ нельзя продавать, а зато можно там во дворе возле Приватбанка на входе в рынок, никак не способный вместить и пятой части желающих. Народ привык покупать на этом месте не доходя до супермаркета, руководство которого раньше само выходили гонять торговцев, вызывало ментов, а теперь просто сразу звонит в исполком. Мэр им подыгрывает. Чьи интересы должно защищать руководство города, только супермаркетов или и простых людей? Нашему мэру терять нечего. Его рейтинг и так уже ниже плинтуса. Он доворовывает что успеет и готовиться тикать если запахнет жареным. Можно долго заниматься буквоедством, мол, не оборудовано, незаконно, местовые взять нельзя. Так сделайте нормальный рынок, оборудуйте торговые места для простых людей, а не тот бред что за забором стоит поблизости, где не рынок, а несколько крытых ларьков и притон алкашей. И берите местовые, будут платить. Не можете, не способны - тогда не суйте свой нос, не злите людей, лезьте в душу и не осложняйте и без того непростую жизнь, не создавайте неудобств чтобы народ не пришел к исполкому и не создал неудобства вам. Или вы как городская власть все проблемы в городе решили что вам стихийные рынки мешают? В Днепре, кстати, никто не гоняет. В каждом районе такие рынки есть. Удобно и практично, особенно летом. Но у нас, видишь-ли европейцы, Только деревья чекрыжут и продают на дрова да трубы с земли тырят как ворье самого низкого разбора. Вот хорошо что нашелся человек, которые снял на камеру эту гопоту и грамотно с ними поговорил. Это они только бабушкам за 2 кг клубники могут грозить штрафом в 1300 грн. А табличку ту пусть себе на лоб прицепят. Кучка клоунов. Когда Фисака попрут с поста мэра, куда интересно эта титушечья "гвардия" денется.