Правление Общественного совета провело свое ПЕРВОЕ заседание
Никопольчане, 4 июня в малом зале Никопольского городского совета состоялось заседание Правления Общественного совета при Никопольском городском совете.
Присутствовало 8 членов Правления из 11-ти. Три человека отсутствовали по уважительным причинам.
Были рассмотрены организационные вопросы, продолжилась работа по формированию плана работы Общественного совета на 2-е полугодие 2018 года.
По итогам заседания были определены первоначальные мероприятия, которые будут проводиться Комитетами Общественного совета.
Уже на следующий день на имя А.П.Фисака были направлены:
1. Проект «Порядку звітування міського голови перед територіальною громадою».
2. Предложения об устранении выявленных нарушений Закона Украины «О доступе к публичной информации», а именно:
- предложение немедленно опубликовать «Реестр объектов недвижимого имущества»
- немедленно опубликовать «Реестр аренды объектов недвижимого имущества»
- немедленно опубликовать « Перечень незадействованных земельных участков, которые могут быть переданы в пользование».
- Отделу образования и науки немедленно опубликовать план «Публичных закупок на 2018 год».
- Отделу образования и науки немедленно опубликовать «Реестр прямых договоров за 2-ой, 3-ий, 4-ый квартал 2017 года».
- Отделу образования и науки устранить недостатки в опубликованном «Реестре прямых договоров за 1-ый квартал 2018 года» (УКАЗАТЬ «Предмет договора» по каждому договору).
Ранее на имя А.П.Фисака был направлено письмо с просьбой предоставить Общественному совет помещение для постоянной работы. Ответа пока нет (прошло ТРИ недели).
На заседании Правления Общественного совета присутствовал Начальник отдела внутренней политики и взаимодействия с общественностью А.А.Яницкая.
Правление Общественного совета просит всех никопольчан направлять свои предложения для формирования ПЛАНА работы на 2-е полугодие.
Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"
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