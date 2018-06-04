У Марганці на прийом до лікаря можна записатися он-лайн

Марганець - одне з перших міст Дніпропетровщини, медичні установи якого вже надають пацієнтам послуги в електронній системі Helsi.me. Дякуючи співпраці міського голови Олени Жадько з куратором проекту в Дніпропетровській області, в.о. заступника міського голови м. Дніпра Янікою Мерило та за підтримки ДніпроОДА до системи залучено усі п’ять амбулаторій Марганця.



Завдяки системі Helsi.me пацієнти можуть знайти на сайті свого сімейного лікаря. ЇЇ користувачі мають можливість записатися на прийом до лікаря на конкретний час через Інтернет, не витрачаючи час у черзі. На порталі Helsi.me у особистому кабінеті пацієнта марганчани зможуть переглядати свої візити до лікаря та результати прийомів (консультаційні листи). Також передбачена можливість «прив’язати» медичну картку дитини до медкартки з профілем батьків.



Як зазначила куратор проекту в Дніпропетровській області, в.о. заступника міського голови м. Дніпра Яніка Мерило: «Немає значення, велике місто чи мале, впровадження даної системи - це результат командної роботи міського голови Олени Жадько та керівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Дякуючи спільним зусиллям, жителі міста вже сьогодні можуть скористатися послугами системи. Це перший крок, попереду ще чимало можливостей, котрі стануть зручними як для пацієнтів, так і для лікарів».