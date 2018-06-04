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Виктор Артеменко / События

Від щирого серця вітаю колег з професійним святом - Днем журналіста!

У цей святковий день хочу побажати всім професійної наснаги, втілення найсміливіших ідей, мрій та планів, а також міцного здоров'я, особистого благополуччя та щастя!

 
Також бажаю всім цікавих тем, добрих співрозмовників, легкого і гострого пера! Нехай ніщо не заважає вам виконувати найголовнішу місію журналіста - подавати достовірну, компетентну та неупереджену інформацію про те, що відбувається в нашому місті та суспільстві.


Мати та відстоювати свою позицію, а не позу, на благо нікопольчан.


Нових вам звершень, вдячних читачів, глядачів і слухачів! Усіх вам благ і гараздів!

З повагою, Віктор Артеменко

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  • Категория: Виктор Артеменко / События
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:28Просмотров: 82 Комментариев: 0
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