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Жизнь города

На воде, но без воды - 3 (видео)

На воде, но без воды -3


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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 20:21Просмотров: 332 Комментариев: 1
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      Виктор Артеменко (Вчера, 20:33)
      Администраторы | Offline
      Прямой эфир о проблемах подачи воды (05.06.18 в 12:00)

      05.06.18 в 12:00 - Прямой эфир с Максимом Юхно, жителем и депутатом от района где давно и остро стоит вопрос подачи воды, но куда не хочет ехать "мэр". (1й кв.,3й уч. Трубник - 2)

      Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат

      https://www.youtube.com/watch?v=srKYNzlDp04

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 475

      Коментариев: 1 744

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