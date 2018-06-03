Виталий Журавлёв: Журналист Архипов, никопольский асфальт и борзые щенки
Никопольчане, смоделируем следующую ситуацию: к начальнику УЖКХ приходит предприниматель и говорит: «…я хочу принять участие в ремонте никопольских дорог».
Ему вопрос: - опыт ремонта дорог есть? Ответ: НЕТ.
Второй вопрос: - техника есть? Ответ: НЕТ.
Третий вопрос: - оформленные рабочие и специалисты есть? Ответ: НЕТ.
Четвертый вопрос: - вы ранее участвовали в публичных закупках? Ответ: НЕТ.
Нормальный чиновник посоветует частному предпринимателю сначала набраться опыта, а уже потом приходить за бюджетными деньгами.
Но в Никополе всё по-другому. Тут в почёте «СВОИ» кумовья, «СВОИ» партнеры по бизнесу и «СВОИ» журналисты.
Итак, я обнаружил ШЕСТЬ договоров на ремонт никопольских дорог, заключенных в апреле-мае 2018 года между УЖКХ и ФОП «АРХИПОВ В.Г.».
1. Текущий ремонт улицы КНЯЖЕСКАЯ, договор заключен 18 апреля, сумма 97976 гривен.
2. Текущий ремонт улицы ЖИГУЛЕВСКАЯ, договор заключен 18 апреля, сумма 97960 гривен.
3. Текущий ремонт улицы РЫЖИКОВА, договор заключен 18 апреля, сумма 166596 гривен.
4. Текущий ремонт улицы И.МАЗЕПЫ, договор заключен 18 апреля, сумма 58775 гривен.
5. Текущий ремонт улицы СВЕТЛАЯ, договор заключен 18 апреля, сумма 97877 гривен.
6. Текущий ремонт улицы НЕКРАСОВА, договор заключен 23 апреля, сумма 97887 гривен.
ИТОГО: на сумму 617 тысяч бюджетных гривен (см.: https://clarity-project.info/contracts/…).
Напомню, Василий Архипов – никопольский журналист, редактор газеты «Громадская сила». Эта газета финансируется депутатом городского совета Вадимом Колесником.
Со стороны городской власти все шесть договоров подписаны начальником УЖКХ Всеволодом Зинченко. БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ПРОЦЕДУРЫ. Единолично и без какой-либо конкуренции.
При этом Зинченко грубо нарушил ряд требований к организации публичных закупок. В частности, Распоряжение Никопольского городского головы № 296-р от 28.12.2017 года «ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ» предписывает всем распорядителям бюджетных средств использовать конкурсную процедуру при закупках на сумму более ТРЁХ тысяч гривен. А в этих ШЕСТИ случаях журналист и предприниматель В.Г.Архипов получил право на освоение городских денег без всяких проблем, по принципу максимального благоприятствования со стороны начальника УЖКХ Всеволода Зинченко. Уже и деньги ФОП «АРХИПОВ» получил.
Андрей Петрович Фисак, уж если вы так цените журналиста, который поёт вам дифирамбы и поливает грязью оппонентов, платите ему из СВОЕГО кармана. При чём здесь городской бюджет? Шесть договоров на освоение народных денег уж очень похожи на шесть борзых щенков….
P.S.: в договорах на выполнение работ ФОП «АРХИПОВ В.Г.» указал телефон 380503093069, который совпадает с телефоном ООО «НИКОБУДМОНТАЖ». Эта «фирмочка» сейчас активно выкапывает трубы никопольских теплосетей. Эх, Василий, Василий…
Виталий Журавлёв
Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"
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