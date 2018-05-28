В Покрове появится бесплатный «Wi-Fi» на центральной площади, а также центр спортивной реабилитации ветеранов АТО

Это стало результатом программы «Бюджет участия 2018-го года», которая реализовывается в маленьком горняцком городе уже второй год подряд. Если говорить коротко, она предполагает, что жители получают возможность подавать на конкурс свои проекты, которые нацелены на улучшение жизни в родном городе.









Проекты могут касаться самых разных направлений, в том числе сферы благоустройства, культурных, оздоровительных и социальных вопросов. То есть, пространство для реализации идей активных людей более чем достаточно. Самое главное, что победитель (или победители) определяются исключительно путем голосования горожан, которые могли отдать свой голос за понравившуюся им идею либо на специальном сайте, либо сделать это лично в здании исполкома городского совета.





Именно такую схему справедливо считают элементом «прямой демократии», которая позволяет жителям населенного пункта напрямую влиять на распределение средств местного бюджета.





Многочисленные семинары и консультацию по теме «Бюджета участия» в Покрове за эти два года провел представитель общественной организации «Платформа Громадський Контроль» Иван Васючков. Проекты получили всю необходимую поддержку и от местных органов власти.





Дебютом «бюджета участия» в Покрове стал 2017-й год. Тогда победителем стал проект «Поддержка развития детского спорта в г.Покров», который предусматривал установку энергосберегающих металлопластиковых окон в спортзале бывшей СШ №7, где тренируются воспитанники спортклуба «Аякс». Проект, стоимостью почти 100 тысяч гривен был успешно воплощен в жизнь.





Решением сессии городского совета в январе этого года был дан старт программе «Партиципаторное бюджетирование (бюджет участия) в г. Покров на 2018-2021 годы». Уже с 1 марта начался прием проектов от горожан. К финальному этапу голосования было допущено 15 проектов. Голосование за них прошло в период с 5 по 25 мая, когда каждый житель Покрова мог поддержать своим голосом ту идею, которая ему больше понравилась. Стоит отметить тот факт, что если в 2017-м году общее количество покровчан, принявших участие в голосовании, насчитывало 765 человек, то уже в этом году оно увеличилось фактически в 2,5 раза и составило 1890 проголосовавших. К тому же в 2018-м году фонд «Бюджета участия-2018» был не 100 тысяч гривен как в 2017-м году, а уже 500 тысяч гривен.





Соответственно, количество возможных проектов-победителей увеличилось в 5 раз. И это подстегнула людей проявить большую активность в этом вопросе.





После подведения всех итогов в конце мая были официально озвучены проекты-победители. Лидерами стали 5 проектов, общий бюджет которых составил 497 336 гривен. Сфера направленности пятерки победителей самая разная. Например, заслуживает внимание проект «Вчера - воин, сегодня — спортсмен», который набрал больше всего голосов (335). Он предполагает закупку спортивного инвентаря и проведение спортивной реабилитации ветеранов АТО. В том числе покупку специальных тренажеров и привлечение профессиональных инструкторов и тренеров. Как известно, сегодня в Покрове насчитывает 248 только демобилизованных участников войны на Донбассе. Как и многим другим ветеранам, прошедших через ад войны, им действительно необходима психологическая реабилитация и занятия спортом в специальном центре могут стать одним из ее наиболее эффективных методов.





Интерес вызывает и проект «Sirko Wi-Fi», который вызвал большой ажиотаж среди молодежи. Он предусматривает установку Wi-Fi оборудования для доступа к сети Интернет на центральной площади им. И. Сирко. Как отмечали авторы идеи, установка оборудования для беспроводного интернета, среди всего прочего, позволит гражданам и гостям города получить доступ к беспроводному и бесплатному Интернету.





В число пятерки победителей также вошли такие проекты как «Обеспечение народного историко-краеведческого музея им.Н.А. Занудько современными техническими средствами », «Улучшение спортивной базы г. Покров» и «Библиотека как центр поддержки молодой семьи».

Воплощать в жизнь эти идеи в Покрове начнут уже 2018 году. И можно с уверенностью сказать, что с каждым годом его жители будут все больше стремиться с помощью «Бюджета участия» делать родной город лучше. Тем более, что программа показывает свою жизнеспособность и эффективность.