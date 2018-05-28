В Покрове начинается строительство нового детского садика!
Об этом на 33-й сессии городского совета, которая состоялась 22 мая, сообщил мэр города Александр Шаповал. Как отметил Александр Николаевич, уже в ближайшие дни начнутся работы по строительству современного детского садика на 115 мест в поселке Рудник.
Этот проект, который будет реализован благодаря поддержке из областного бюджета, обсуждался в городе уже давно. Актуальность данного вопроса также не вызывает сомнений. Сегодня в так называемом частном секторе города проживает около 15 тысяч человек. При этом поселки Рудник и прилегающая к нему Александровка являются одними из наиболее крупных и густонаселенных.
На данный момент в поселке Рудник функционирует только один детский садик, чего явно недостаточно. В результате, многим родителям приходится ежедневно отвозить своих малышей в детские сады в других районах города, что создает свои трудности, особенно в период холодов.
Вопрос строительства детсада именно в этом районе решался уже несколько лет. Покров плотно работал в этом направлении с областной администрацией, провел все необходимые подготовительные работы, в том числе связанные с разработкой проекта и выделения земельного участка под строительство. В итоге, благодаря такой активности, работы наконец то перешли в в стадию практической реализации. Стоит отметить, что это первый такой объект, который появится в городе за последние несколько десятилетий.
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