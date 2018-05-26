Глобальная реконструкция. Учебные заведения Покрова ожидают радикальные изменения

Самые сложные проблемы любого города Украины зачастую связаны с вопросами состояния коммуникаций, большими теплопотерями и износом капитальных конструкций зданий и сооружений. Решение таких вопросов требует не просто больших денег. Необходима четкая системность и тщательно проработанная программа, которая позволит выполнить задачу комплексно.

Для небольшой горняцкого Покрова долгие годы проблемой является состояние учебных учреждений. Многие из них уже перешагнули 50-летний рубеж или вплотную приблизились к нему. Естественно, что за десятилетия эксплуатации состояние этих сооружений постепенно ухудшалось. Для многих учреждений особенно острой проблемой является состояние крыш и износ внутренних коммуникаций.





О тяжести ситуации в данном направлении можно говорить долго, но более важно все же попытаться найти из нее выход. Какой бы сложной не была эта работа, но, как гласит народна мудрость - «под лежачий камень вода не течет».

Покров в очередной раз удивляет тем, что здесь стартует программа глобальной реконструкции образовательных учреждений.





Дебютом в данном направлении станет капитальный ремонт бывшей общеобразовательной школы № 5, которая преобразована в учебно-воспитательный комплекс № 1. Как отмечает мэр города Александр Шаповал, сегодня за счет средств областного бюджета стартовал капитальный ремонт территории и здания этого учреждения.





В частности, будут выполняться работы по утеплению фасада. Упор сделан на энергосберегающие технологии, которые позволят обеспечить нормальный температурный режим в классах и здании в целом. Среди всего прочего планируется заменить кровлю, установить новые окна с повышенной термоизоляцией. Очень важно то, что реконструкция предусматривает замену коммуникаций и вентиляции. Во время ее проведения, по словам Александра Шаповала, будут установлены все необходимые современные системы пожаротушения, что повысит безопасность этого социального объекта. Кроме того планируется осовременить спортивный зал, школьные мастерские. Вместо устаревшего стадиона со старыми асфальтовыми дорожками здесь появится большое футбольное поле с искусственным покрытием, площадками для игры в баскетбол и волейбол, ворк-аут зона, а также полноценные трибуны.





На территории школы также появится красивая тротуарная плитка, детские площадки, беседки, газоны. Кроме того, планируется открыть ресурсную комнату и библиотеку для развития детей с особенными потребностями.





«Устаревшая здание школы давно нуждалась в обновлении. Это первый капитальный ремонт за более чем 50-летнюю историю заведения. После завершения всех работ яркая современная школа станет украшением города », - говорит по этому поводу председатель Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко.





Но самое главное, что у города есть амбициозные планы по проведению реконструкции не только бывшей школы № 5, но и других учебных заведений. По словам Александра Шаповала, сегодня уже есть разработанные проекты по аналогичной реконструкции общеобразовательного лицея, учебно-воспитательного комплекса № 2, детский садик № 21 и Детско-юношескую спортивную школу.





Если такие перспективные планы будут воплощены в жизнь, то это станет настоящим прорывом для города и гарантирует нормальную эксплуатацию его учебных учреждений в будущем.